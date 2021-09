TABERNAS. Bisturí salvador en el coso de la Avenida Vílches

No es fácil aunar vocación médica con afición taurómaca. Él lo logró en 1942 al hacerse responsable de la enfermería de la plaza de toros de Almería. Natural de Tabernas (diciembre, 1902), falleció el 11 de agosto de 1972 en la capital tras permanecer postrado dos años a consecuencia de una hemiplejia. Casado con la jiennense Gloria Cruz García, no tuvieron descendencia. Estudió bachillerato en Almería, Medicina en Granada y la especialidad de Aparato Digestivo y Cirugía General en Madrid, causando alta en el Colegio Oficial de la Provincia en diciembre de 1929. De su amplio currículo destacamos la pertenencia en 1935 al cuadro médico de la Asociación de la Prensa, con consulta en la calle Concepción Arenal, anterior a la abierta en c/. Murcia. En plena guerra civil, Domingo Artés fue vocal y tesorero en la Agrupación (Colegio) Profesional de Médicos.

Titular por oposición de la Casa de Socorro, a comienzos de los cincuenta inauguró un moderno sanatorio-quirúrgico dando vista al malecón de la Rambla. Fue jurado del Trofeo Relampaguito y cultivó la amistad con aficionados tan solventes como el Francisco Pérez Rodríguez, José Durbán Quesada, José Rodríguez Orta, los hermanos Jerónimo y Rafael Molina; los también hermanos José Manuel y Luis Gómez Angulo, José Tara o los ATS Enrique Asensi, Luis Criado, Bretones, García Santisteban, etcétera. Y desde 1943 al final de sus días en septiembre de 2009, el sempiterno auxiliar encargado del recinto: Antonio Bretones, veterano aficionado y socio de las peñas Jueves Taurinos y Círculo Veratense.

El Montepío de Toreros le asignó la comprometida jefatura del coso capitalino. De abril de 1942 a agosto de 1965 firmó 39 incidencias facultativas: cogidas leves, graves o de pronóstico reservado sufridas por profesionales del toro, empleados y servidores de la plaza o espectadores. En la actualidad, su sobrino, Diego Morata Artés, desempeña con igual brillantez tal responsabilidad, encabezando un muy solvente equipo médico.

Sanatorio en la Rambla

Entre sus pacientes famosos y humildes, el novillero Niño del Barrio sería el primero en pasar por el quirófano en abril de 1942. Y Curro Romero, como el más mediático, en la Feria de 1965, cuando un ejemplar de Gavira Sánchez le infirió una aparatosa cornada. Durante el restablecimiento en su sanatorio al camero estuvo acompañado por su esposa, Concha Márquez Piquer. El último diestro atendido fue (1969) el novillero Jacobo Belmonte.

Después de la Guerra Civil, el muy popular Dr. Artés Guirado se hizo cargo del servicio. Un dilatado periodo en el que incluso ejerció de empresario eventual e hizo sus pinitos de becerrista siendo estudiante en Granada. Sus conocimientos médicos y sanatorio privado del malecón estuvieron disponibles a profesionales y neófitos. Valga como añadido luctuoso señalar que en junio de 1954 ahí falleció (aunque no atendida por D. Domingo) Celia Viñas, catedrática de Literatura del Instituto Celia Viñas.

Además de las atenciones al espontáneo Egea Cerezuela, firmó otro parte facultativo calificado de “gravísimo”: una cornada terrorífica con dos trayectorias en la región inguinal y abdomen de 30 y 40 centímetros. Se la infirió un novillo de Peña Hernández al banderillero José Castillo (de la cuadrilla de Ángel Cobos) la tarde del 7 de diciembre de 1969. Atendido en la misma plaza y posteriormente en la clínica del Dr. Gómez Campana (parque Nicolás Salmerón, junto a la Agencia Páez), hubo de ser evacuado a Madrid, cupiéndole al desdichado subalterno sevillano el dudoso honor de ser el primero del gremio en utilizar el moderno aeropuerto almeriense. Salvó la vida.

A su muerte, una placa lo recuerda en la fachada de la enfermería; al tiempo que en la Feria de 1980 celebraron una misa en su memoria. Le sucedió el citado Gómez Angulo. En los sesenta, la plaza de cirujano en las capitales de provincia y localidades importantes surgían de una terna elevada al Ministerio de la Gobernación, vía Sanatorio de Toreros de Madrid: fue el primer nominado.