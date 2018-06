El TSJA obliga al Consistorio a pagar el terapeuta a un vecino de un 'pub'

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha condenado al Ayuntamiento de Almería a pagar la factura del terapeuta al que ha tenido que recurrir un vecino afectado por los ruidos emitidos desde la terraza de un local de copas situado entre la calle Arco y Real. Además, el Consistorio deberá adoptar las medidas oportunas para el cese de actividad denunciada.

El Alto Tribunal ha anulado la sentencia dictada el 13 de septiembre del pasado año por el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Almería, que desestimaba el recurso presentado por el particular al considerar que la terraza del local en cuestión (El vino en un barco), no genera emisiones susceptibles de lesionar los derechos del recurrente, sino que forma parte de un ruido de fondo en una zona acústicamente saturada (ZAS), sin ser la causa determinante.

"Después de ocho años de vigencia, vamos a revisar la ordenanza municipal de terrazas"

La Sala de Granada, sin embargo, ha admitido parcialmente el recurso de apelación presentado contra ese primer fallo judicial, haciendo prevalecer ahora el derecho a la integridad física y moral de las personas, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud, recordando que el ruido puede llegar a representar un factor piscopatógeno y una fuente permanente de perturbación de calidad de vida de los ciudadanos.

Las mismas pruebas periciales, consistentes en mediciones del nivel de decibelios que soporta la vivienda, le han sido favorables ante el TSJA al particular, que asegura en su recurso que se ha visto obligado a seguir tratamiento psicológico, por lo que requería, entre otras cuestiones, una indemnización de 6.000 euros en concepto de gastos y daños morales.

El Tribunal Superior considera probados los trastornos de la salud, pero reduce la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios a 600 euros, si bien sienta un precedente, ya que condena al Ayuntamiento por no actuar en mitigar en la emisión de ruidos en la zona saturada. "No se trata de responsabilizar a uno u otro establecimiento del exceso de ruido, tarea ciertamente difícil, sino de velar porque las inmisiones del conjunto de actividades , o focos emisores, no produzcan tal exceso". Tras esta consideración, recuerda la existencia de la ordenanza municipal de terrazas, que arbitra al Ayuntamiento a no conceder nuevas licencias en zonas saturadas y, en el caso de las ya existentes, le posibilita a practicar restricciones mediante la reducción de horarios.

Referencia a esta sentencia hizo este pasado martes en Pleno el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, dentro de un debate donde las terrazas de los bares salieron a relucir en varias ocasiones. Incluso el concejal de Desarrollo Urbano anunció la revisión de la ordenanza, junto a Ashal, para depurar las "flaquezas" que se han podido detectar en sus 8 años ya de vigencia.