Telecafé con Antonio Vargas

Que me perdonen los compañeros de otras ramas de la Química, pero para mí es la Química, porque para trabajarla, y para aprehenderla, necesitas de todas las demás.

Pero, parafraseando a Umbral yo no he venido aquí hablar de Química, si no de mi telecafé con mi amigo Antonio, que lo es gracias la propiedad transitiva, pues también lo es de don Juan e Isidro (†) que fueron sus primeros maestros de Orgánica en el C.U.A. donde inicio la Licenciatura que luego termino en Granada, así como el doctorado. A Almeria Profesor Titular y obtuvo la Catedra de Orgánica.

Hace unos días, mas de los que yo quisiera, me llamo para darme la noticia de que le habían concedido el Nobel de este año a su maestro de Copenhague, Morten Meldal, con el que trabajo durante 2 años, y del que hemos hablado repetidamente, del que dice Vargas que: “vivía para investigar y esperaba lo mismo de los demás. Es un apasionado de su trabajo. Recuerdo bien lo que me dijo el director el primer día: Estaba allí para investigar, de lo demás se encargaban los administrativos.” Igual que en la Universidad española, agrego yo.

Y concretamente, “en lo que se refiere a la investigación, Meldal dice que la investigación tiene que ser novedosa y beneficiosa para la sociedad. El tiempo mostrará que será beneficiosa para el futuro.”

En cuanto a la relación con otros investigadores, “de forma bastante frecuente nos visitaban reputados científicos, que nos impartían seminarios o promovían reuniones a dos entre los investigadores y los científicos visitantes. Teníamos que presentar de forma periódica no solo nuestros resultados en el seno de las reuniones de grupo si no también presentar artículos relevantes no necesariamente afines a nuestro trabajo. El edificio en el que trabajábamos era el original del siglo XIX, lo que daba un encanto especial al trabajo diario.”

“El Centro de Investigación era el Laboratorio Carlsberg, creado en 1875 por Jacobsen, el dueño de la fábrica de cerveza Carlsberg. Ha sido un centro de trabajo de excelencia, en el cual ha trabajado una serie de ilustres investigadores, entre ellos Johan Kjeldahl (el que creó la bola de Kjeldal), S. P. L. Sørensen, Ulrik Linderstrøm y Kaj-Lang. En este centro se aisló por primera vez la Saccharomyces carlsbergensis, la especie de la levadura responsable de la cerveza de fermentación, y se introdujo el concepto de pH en la química ácido-base.”

Y aquí un comentario mio, ahí tenemos el primer beneficio del patrón del Centro: la levadura para su cerveza ¡casi ná! agrego yo para los empresarios que piensan que, ayudando a la investigación fundamental, no van a obtener ningún beneficio.

Y en lo que se refiere a las razones del Premio Nobel, “la verdad es que hace veinte años, Morten Meldal y su grupo, se encontraron con algo inesperado que acabó conduciéndoles a la pista de la llamada química del clic. En realidad, no era lo que buscaba en ese momento. En realidad, tampoco podía saber para qué podría servir su investigación. Pero hoy sabemos que es un descubrimiento revolucionario y que se puede utilizar, entre otras cosas, en la química médica. Lo que empezó como una maravilla derivó en un modelo en el que casi se pueden encajar las moléculas, como el Lego, y hoy puede salvar vidas.”

Llegados a este punto, es cuando Vargas dice claramente lo que tantas veces hemos comentado de la química, la investigación y sus cuitas y problemas para su desarrollo. Y se reduce a muy pocos renglones: “todo nuestro bienestar reside en nuestra capacidad de poner en práctica los conocimientos. Pero el requisito previo es sólo esta pequeña palabra: conocimiento. Este es el conocimiento que debemos honrar y dar en los mejores términos posibles.”

En este momento, Vargas incide e insiste en que “la investigación de Morten Meldal también nos recuerda que no toda la investigación puede ser dirigida. Los investigadores deben tener tiempo y oportunidad tanto para equivocarse como para dejar de coincidir. Las nuevas realizaciones no son simplemente el producto de una búsqueda de lo que ya sabemos que tenemos que buscar. A menudo son el producto de un asombro por las cosas que ocurren por casualidad.”

Fruto de esa estancia con el Nobel Meldal, fueron 3 publicaciones y un capítulo de libro:

Tras comentar su estancia con Meldal, comenzamos con sus otros dos años de estancia en el extranjero, ya que antes de trabajar en Dinamarca, realizo una estancia en la Universidad de Ottawa con el Profesor Hans H. Baer “trabajando en Química de Carbohidratos. Fue también una experiencia memorable aunque diferente a la que después tuve en el Laboratorio Carlsberg, en Copenhague. El trabajo era más individual y no había la actividad intelectual de grupo que se dio después en Copenhague. El Profesor Baer era un científico reputado en el campo de la Química de Carbohidratos, había recibido varios premios internacionales, entre ellos de la American Chemical Society, pero estaba a punto de jubilarse. Como nota curiosa, había trabajado con Herman O. L. Fischer hijo del pionero en la química de carbohidratos y premio Nobel Emil Fischer. Baer era también un entusiasta de la investigación y del trabajo experimental. Cuando se jubiló siguió trabajando en el laboratorio desarrollando experimentos él mismo para antiguos colaboradores. Trabajar en su laboratorio fue también una experiencia extraordinaria, la diferencia de medios y recursos con los que disponíamos en aquélla época en la Universidad de Granada era importante.”

A partir de este momento pasamos a las cuestiones actuales de su trabajo en la Universidad de Almeria en el que, como es lógico, auna la docencia en el Grado de Química y en distintos masters y titulaciones, donde yo me pierdo por la amplia oferta de que disfrutan los actuales alumnos. Si me consta que hay algunos tan novedosos que “hasta yo los cursaría”.

Por mi interés en las relaciones Universidad-Sociedad, a mi pregunta sobre el impacto social de los estudios de Químicas en Almeria, me dice: “creo que el impacto es creciente después de una época de crisis” y punto, agrego yo.

En cuanto al conocimiento que tiene la sociedad de los mismos, se muestra igual de lacónico: “Creo que limitados, pero no puedo responder con seguridad a la pregunta.”

Y en la siguiente pregunta, que versa sobre las salidas profesionales de los egresados, se muestra concreto también: “Hay muchas salidas profesionales, pero no necesariamente en Almería.” Y agrego que a mi me encanta porque coincidimos en la apreciación. Tienen la formación necesaria para irse fuera y competir.

A la pregunta sobre si ¿tienen los químicos actuales las mismas, menos o más posibilidades que las que tuviste tu para salir al extranjero? su respuesta es escueta pero honda, y por ello está en negrita: Mayores oportunidades para salir al extranjero, menores oportunidades para volver. Es una respuesta que me alegro mucho, por aquello de mi ego, pues ese tema lo hemos hablado muchas veces y desde hace muchos años.

Y abundando en estas cuestiones, debo afirmar que nuestra coincidencia en las respuestas son las razones que me llevaron a “negociar” con la empresa de mi hijo mayor, Bionova Solution, el patrocinio de un ciclo de conferencias que Vargas estaba preparando en la Facultad de Ciencias Experimentales sobre temas aspectos muy diferentes de la Química.

En el apartado de sus doctorandos, afirma que “En cualquier caso no formamos todos los doctores que quisiéramos, solo los que podemos ya que normalmente el acceso a una beca o contrato predoctoral en España es extraordinariamente competitivo.” De los doctores formados en Orgánica, Vargas ha dirigido a siete. De “sus doctores”, actualmente tres siguen una carrera académica, y el resto trabajan en el sector privado.

Ya para terminar el café me señala que “el actual Premio Nobel lo han concedido al desarrollo de ciencia fundamental. Existe una obsesión, entre los políticos sobre la investigación aplicada. ¿Cuándo se darán cuenta que no hay investigación aplicada sin ciencia fundamental? EEUU, el país más potente en investigación aplicada es el que más invierte en investigación básica. La verdad es que hace veinte años, Morten Meldal y su grupo, se encontraron con algo inesperado que acabó conduciéndoles a la pista de la llamada química del clic. En realidad, no era lo que buscaba en ese momento. En realidad, tampoco podía saber para qué podría servir su investigación. Pero hoy sabemos que es un descubrimiento revolucionario y que se puede utilizar, entre otras cosas, en la química médica.”

Y en lo relativo a la situación actual, “tengo la impresión de que, en la UAL, como también en el sistema académico y científico español, vivimos un tiempo de mucha frustración. Estamos obligados a dedicar una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a aplicar unos protocolos burocráticos tanto en la docencia como en la investigación, en detrimento de la calidad y eficacia de nuestro trabajo.”