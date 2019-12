Tips para cuidar la piel en invierno

Los cambios de estaciones y, por consiguiente, las drásticas variaciones de las temperaturas junto con los fenómenos climáticos afectan de forma significativa a la piel, lo cual puede dar lugar a problemas cutáneos. La zona más sensible al frío suele ser el rostro, pero este también afecta al resto del cuerpo. Son muchos los factores que influyen negativamente en la piel, por lo que con el objetivo de evitar que esta sufra y se resienta durante los meses de invierno, es conveniente hacer una serie de cambios y extremar el cuidado.

Limpiar e hidratar a diario

Un paso que debe realizarse todos los días, por la mañana y por la noche, es el de limpiarse la cara en profundidad para eliminar las impurezas. Puede utilizarse un jabón con PH neutro y agua tibia o apostar por una espuma o leche limpiadora según el tipo de piel. Tras la limpieza, la hidratación ayudará a humedecer la piel y recuperar los nutrientes necesarios para mantenerla sana y saludable en los meses de invierno. Productos como Lierac Démaquillant o Lierac Body-Hydra+ son perfectas ya que limpian y nutren de forma intensa, pero sin llegar a ser pegajosas.

Elegir cremas hidratantes según el tipo de piel

La hidratación es clave en esta época del año, pero elegir el tipo de crema idónea para la piel será imprescindible para no hacerla sufrir más. Además, utilizar productos adecuados ofrecerá una mayor hidratación y cuidado a largo plazo. Por este motivo, es recomendable conocer cuál si se posee piel mixta, grasa, seca o sensible. Pero esto no es solo aplicable al rostro, sino también al resto del cuerpo. Del mismo modo, es conveniente apostar por productos que contengan ácido hialurónico, manteca de karité o glicerina, así como ingredientes calmantes y suavizantes.

Protección solar siempre

Por extraño que pueda sonar, la exposición solar se mantiene a lo largo del año por lo que la protección será necesaria si queremos mantener un buen cuidado facial y corporal. Hay que prestar especial atención a los días nublados y fríos, pues la piel tiende a resecarse aún más, pero sobre todo cuando se realicen viajes a la nieve y la montaña. Lo ideal es usar esta protección a diario para evitar la aparición de manchas, quemaduras y arrugas. Como recomendación tenéis Institut Esthederm No Sun, una crema protectora para rostro y cuerpo con protección UV alta, y Lancaster Sun Sensitive, una BB con protección muy alta para pieles sensibles.

Labios y manos, también

Dos de las partes del cuerpo más sensibles y que tienden a soportar una mayor exposición a los cambios de temperatura son los labios y las manos, motivo por el cual es primordial emplear cremas y bálsamos adecuados. En el caso de los labios evita lamerlos, ya que la saliva tiende a dejarlos más tirantes de lo normal. Para hidratarlos apuesta por un bálsamo con protección que impida la deshidratación del labio y exfólialos una o dos veces por semana. Las manos, en cambio, solo será necesario una buena crema de manos como Neutrogena Hand Care. Aplícala por la noche y los resultados serán visibles a la mañana siguiente.

Cuida la alimentación

Ayudar al cuerpo a hidratarse no solo debe venir de la mano de una rutina de cuidado facial, sino que la alimentación acaba influyendo de forma notable en la salud del organismo. Los médicos recomiendan un consumo diario de 1.5-2 litros diarios para limpiar y mantener los niveles de hidratación adecuados. Además, es importante aumentar el consumo de alimentos con vitaminas A, B, C y E y antioxidantes, es decir, debe ser una dieta rica en frutas y verduras, hortalizas y legumbres.