Tirón del coche compartido por las pésimas conexiones

Son las 17:00 horas. El termómetro situado en el exterior de la Estación Intermodal de Almería marca 28º C. Hace calor y en la zona habilitada para los taxis hay seis vehículos esperando la llegada de sus respectivos clientes. Muchos transeúntes cruzan las zonas peatonales. Otros esperan el autobús urbano y algunos andan por las aceras. De fondo, se escucha el ruido de las obras de la antigua e histórica estación, que aún continúan. Casi una decena de coches parpadean con su intermitencia, mientras permanecen en la zona de carga y descarga hasta que llegan los pasajeros aleatorios, que utilizan los servicios de coche compartido.

Javier Expósito del Águila, un joven almeriense de 22 años que estudia en la Universidad de Málaga, utiliza reiteradamente los diferentes tipos de transportes tradicionales y habilitados para los ciudadanos en la provincia. Cuenta que no cree que haya disminuido el uso de transportes tradicionales frente a los alternativos. "Yo viajo tanto en autobús como en Bla Bla Car indistintamente. Bien es cierto que esta competencia ha provocado el lanzamiento de una serie de promociones desde el transporte público, lo que me parece ventajoso de cara al usuario", afirma. Para Javier, el uso del transporte alternativo aporta mayor rapidez, un precio competitivo y posibilita un rato agradable de conversación con el conductor y el resto de pasajeros mientras que, el transporte público da mayor confianza e independencia del resto al usuario.

Andalucía es la comunidad autónoma con más viajeros en la plataforma Bla Bla Car

La opinión de Coraima Fernández Tostado una administrativa de 24 años es totalmente contraria a la anterior. "Pienso que los transportes en Almería están muy mal. No hay muchos trenes y autobuses. Utilizar las plataformas de vehículos compartidos me parece fantástico porque te permite ir a cualquier parte, de forma rápida y sencilla. Tiene un coste muy asequible para todo el mundo. Si eres conductor te ayuda a repartir los gastos del coche y como pasajera te permite ir a sitios que en autobús o en tren no podrías llegar a no ser que hagas transbordo", expone Coraima.

No ha pasado ni una hora y el termómetro ya marca un grado más. Hace calor y sigue llegando gente a los exteriores de la estación. La mayoría de esas personas van acompañadas de una pequeña maleta de viaje y andan apresuradamente buscando un lugar en el que haga sombra para así poder refugiarse durante un rato del calor.

Miguel Manzano, joven almeriense y estudiante de 22 años, ha logrado encontrar un lugar en el que no pasar tanto calor mientras espera al conductor que le llevará hasta su destino. "Siempre utilizaba el autobús para realizar viajes de Almería a Granada, lugar en el que estudio. El autobús me costaba aproximadamente 15 euros y si, por cualquier motivo, no podía realizar el recorrido, perdía el dinero. En cambio, en Bla Bla Car sí existe la opción de cancelar el trayecto y poder recuperar lo invertido. Para Miguel esta es la gran ventaja que ha impulsado cada vez a más personas a utilizar estas modalidades de transporte.

Bla Bla Car llega a España en 2010. Actualmente es la mayor red social de viajes de larga distancia en coche compartido. En los últimos dos años, en España, la plataforma Bla Bla Car ha crecido un 67% y ha logrado alcanzar los 5 millones de usuarios. Andalucía, que cuenta con 1,7 millones de consumidores, es la comunidad autónoma que tiene más viajeros. Que la plataforma pueda usarse a nivel mundial, en 22 países, ha sido la principal causa del gran auge experimentado en todos estos años. El total de usuarios que forma parte de la comunidad mundial de Bla Bla Car ha alcanzado los 65 millones. La empresa explica que la aceptación de este nuevo modelo de transporte ha dado lugar a la implantación de puntos de encuentro oficiales para viajeros.

Laura Romero, una administrativa de 32 años, prefiere no lanzarse a buscar lugares en los que haga sombra y quedarse dentro de su coche, con el aire acondicionado, mientras espera a los pasajeros que realizaran con ella el trayecto Almería-Sevilla. "Sería una muy buena idea habilitar una zona de carga y descarga de pasajeros más amplia de la que hay. Creo recordar que había para cuatro coches como máximo. Los taxis también tiran por ese carril para acceder a la zona que disponen para trabajar y, debido a esto, se montan atascos y discusiones. No es nada práctico a la hora de quedar con alguien allí", cuenta la administrativa. Laura ejemplifica el coste y el tiempo desde el tren y desde el coche compartido. "Un Bla Bla Car tarda cuatro horas y su coste es de aproximadamente 20 euros. En tren, hay que hacer un trasbordo en autobús desde Granada hasta Antequera, por el mal estado de las vías, tarda seis horas y media y el billete cuesta 45 euros", explica.

Renfe ha anunciado el reajuste temporal del trayecto Almería y Madrid desde el próximo 8 de julio hasta el 5 de agosto. Lo que antes suponía para los pasajeros una odisea, concretamente de seis horas y cuarenta y cinco minutos, desde Almería hasta Madrid ahora se ha ampliado aún más. El tren tardará siete horas en llegar a la capital de España y viceversa. Estas modificaciones también afectarán a los horarios habituales, de forma que las salidas de Almería tendrán lugar a las 07:40 y a las 16:05 horas que llegarán, a Madrid Chamartín, a las 14:15 y a las 22:41 horas.

Esta nueva modificación por parte de Renfe unida a los altos precios de los vuelos y a las restricciones de los autobuses, al realizar un gran número de paradas en diversos pueblos, dan lugar al aumento de usuarios que, cada día, prefieren recurrir a las diferentes plataformas alternativas que existen. La búsqueda de la comodidad, la rapidez, el confort, la amenidad y el ahorro económico son el conjunto de factores que impulsan esta nueva era de transportes.

Son las 19:00 horas. El termómetro marca 25º C. La sensación térmica no es tan calurosa como la de hace un par de horas. La zona en la que se encontraban los taxis está casi vacía. Hay poca gente en la calle. Ya no se escucha ningún ruido de las obras de la antigua estación. Aún quedan algunos coches parpadeando con su intermitencia mientras esperan a sus respectivos pasajeros. Dentro de la estación están a punto de salir autobuses dirección Madrid y Sevilla.

Gádor Hernández, una agricultora de 46 años, espera dentro, sentada en los bancos de metal, a que digan por megafonía que los pasajeros ya pueden subirse al autobús para iniciar su trayecto hasta la capital andaluza. "Yo confío más en los transportes tradicionales porque los conductores son profesionales dedicados a la conducción. El resto de las personas que manejan los vehículos compartidos son desconocidos para mí y no sé hasta que punto puede llegar a ser su manejo en las carreteras", cuenta Gádor. Para esta agricultora la utilización del tren y de los autobuses es esencial ya que genera puestos de trabajo y eso, teniendo en cuenta en el momento en el que se encuentra el país, es importante.

Unos metros más adelante se encuentra un estudiante de 23 años, Cristóbal Hernández. Espera el autobús que le llevará a pasar unos días de vacaciones en Madrid. Para él, a pesar del número de horas que tarda en llegar, los transportes tradicionales siempre serán su primera opción por la seguridad y confianza que le garantizan. "Debemos seguir apostando por los transportes de nuestra provincia e impulsarlos a mejorar y ofrecer mejores servicios para los usuarios", dice.