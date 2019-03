Toñi luchó media hora con su asesino para evitar morir tras ser violada

Las vecinas de la víctima exigen la prisión permanente revisable

Alrededor de medio centenar de socias de la asociación de mujeres de Canjáyar han reclamado que “se haga justicia” con Toñi. “Somos madres, somos abuelas, no hay derecho a esto. Eso estamos pidiendo. Venimos a apoyar a la familia y a pedir justicia, la máxima que existe”, ha explicado en declaraciones a Efe Mari Ángeles Moreno, vocal del colectivo, que junto a las mujeres ha permanecido en la puerta de la Audiencia Provincial. Ahí han desplegado una pancarta contra la violencia de género y distintos carteles en los que se han podido leer mensajes como “Justicia para Toñi” o “Prisión permanente revisable”. “Eso no hay quien lo aguante y pedimos eso, prisión permanente revisable porque esto ya no es presunto, se sabe que fue él porque lo cogieron allí. Pedimos prisión permanente revisable, que se haga justicia con esta criatura, que estos energúmenos que no se les puede llamar de otra manera, echan sus siete u ocho años y luego vuelven a repetir”, ha añadido. Ha indicado que espera que condenas de este tipo puedan evitar nuevos casos, para que “el que lo haya hecho ya que lo vaya pagando y no repita”.