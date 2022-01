Topares dice "no" y rechaza la propuesta del Obispado

“No es no”. Firmes en su convencimiento de que los locales son propiedad del pueblo, los vecinos de Topares han decidido, por unanimidad, “no aceptar la propuesta del Obispado de Almería de formalizar una cesión de los inmuebles” por un periodo de 10 o 15 años, o los que consideren oportunos. Antes de comenzar la asamblea, que ha tenido lugar en el salón social de la discordia donde está el bar, prácticamente ya se sabía cuál iba a ser la decisión. En el pueblo, desde minutos después de la reunión del presidente de la Hermandad de Ánimas, Alfonso Serrano Marín, con el vicario general, todos tenían ya en su cabeza su decisión. Sin embargo no había nada oficial hasta última hora de esta noche, cuando ha concluido la asamblea de la Hermandad con el pueblo para tomar una decisión de forma conjunta y contando con la opinión de todos los vecinos, más de cien (un destacado número de familias no ha podido asistir a la cita debido a que se encontraban confinados tras haber dado positivo en COVID-19 pero siguieron la reunión de forma telemática y pudieron votar).

Más de 100 personas asisten a la asamblea en el salón social y algunos vía online

“No vamos a ceder porque nos han robado algo que pertenece y siempre ha pertenecido al pueblo. Porque lo hicieron nuestros antepasados con mucho esfuerzo y mucho trabajo y ellos jamás han venido a este pueblo para hacer nada”, señalaban algunos de los topareños al inicio de la reunión. Un sentimiento. unánime (no ha habido ni una sola voz discordante con esta decisión) que finalmente se ha plasmado como veredicto. No están dispuestos a aceptar la cesión y no están dispuestos a registrar la Hermandad de Ánimas canónicamente porque, como señaló Alfonso Serrano Marín, “no queremos que el Obispado nos dirija ni que disponga de nuestro dinero. Queremos seguir siendo una hermandad sin ánimo de lucro y que todo lo que hace es por el pueblo, como hasta ahora. No tenemos por qué rendir ninguna cuenta a la Iglesia”.

Ni un solo euro más para la iglesia

Además de la negativa a la propuesta del Obispado de Almería sobre la cesión y sobre la constitución como Hermandad canónica, los vecinos de Topares también han acordado en la asamblea no pagar a partir de ahora ni un solo euro más para el mantenimiento de la iglesia, es decir, ni la limpieza, ni la pintura, ni las restauraciones, ni la calefacción ni el resto de gastos que, según señaló Serrano, ascienden a unos “7.000 u 8.000 euros cada año”.

El pueblo no dialogará más con el Obispado si no es porque el obispo en persona va al pueblo

A partir de aquí, el final sobre el conflicto por la propiedad de los inmuebles que rodean a la iglesia de Topares aún está por escribir. Probablemente será un juez quien tenga que poner orden en esta batalla dado lo alejadas de las dos posturas. La Iglesia dice “mío” y el pueblo dice “mío”. Ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer, convencidos de que tienen la verdad en su poder.

Una inmatriculación de 2014

Diario de Almería publicó en exclusiva que el Obispado de Almería se inmatriculó el salón social-bar en 2014 aprovechando la Ley Hipotecaria (1998-2015) que aprobó el gobierno de José María Aznar. Y lo hizo en virtud de una certificación del obispo (entonces Adolfo González Montes). Presumiblemente, se valió de un documento del catastro del año 1993 el que reza que el inmueble es del Obispado de Almería. ¿De quién era antes el terreno donde ahora se asienta este local? Ni la Hermandad de Ánimas ni el propio Obispado han sabido contestar aún a esta cuestión, aludiendo a que debían de buscar otros registro en el archivo histórico de Almería. Unos aseguran que eran terrenos municipales, otros que terrenos del Estado, y otros que terrenos pertenecientes a la parroquia puesto que en este lugar antiguamente había un cementerio y una casa parroquial.

La pugna por los cinco inmuebles que rodean a la iglesia (peluquería, el tanatorio, la entidad bancaria Unicaja, el salón social y el bar), que dan servicios tan básicos para un pueblo tan pequeño, tendrá aún un largo recorrido.

"Si quieren dialogar tendrá que venir el obispo a Topares"

El vicario general del Obispado de Almería, Ignacio López Román, les invitó a sentarse a dialogar cuantas veces fueran necesarias para buscar una solución que satisfaga a las dos partes. Eso sí, partiendo de la base de que la titularidad de las propiedades son de la Diócesis. En manos de los topareños está volver a sentarse a jugar, a poner las cartas sobre la mesa. Sin embargo, Alfonso Serrano Marín ha trasladado a este periódico que “el pueblo de Topares ni la Hermandad irán más a ninguna reunión a Almería. Si quieren hablar tendrán que venir aquí el vicario, si quiere, pero también el obispo. Es necesario que venga Antonio Gómez, que es el único que puede arreglar esto quiere”.