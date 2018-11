Profesionales de Cardiología, Cuidados Críticos y Urgencias se dan cita en Torrecárdenas en su XIV Reunión Provincial

Un total de 60 profesionales sanitarios de toda la provincia han participado hoy en la XIV Reunión Provincial de Cardiología, Cuidados Críticos y Urgencias de Almería. En la actividad, organizada por las Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Cardiología, Cuidados Críticos y Urgencias y Formación del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, se han abordado distintos aspectos relacionados con el síndrome coronario agudo, como la implantación en la provincia del Programa de Angioplastia Primaria, que ha permitido la realización de esta técnica las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estas jornadas se llevan a cabo anualmente para actualizar protocolos y poner en común las experiencias de los diferentes centros y servicios de la provincia que intervienen en la atención del síndrome coronario agudo. Están dirigidas a facultativos especialistas en Cardiología, Cirugía Vascular, Cuidados Intensivos, Medicina Física y Rehabilitación, Medina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria; así como a enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos superiores en imagen diagnóstica y especialistas internos residentes.

Objetivo Esta reunión anual tiene como objetivo mejorar la comunicación y la coordinación entre los distintos servicios de Urgencias, Cuidados Críticos, Cardiología, Atención Primaria o Transporte de Pacientes Críticos de la provincia, permitiendo la puesta en común de experiencias, el debate y la elaboración de protocolos unificados de trabajo.

En el encuentro han participado como ponentes más de una decena de cardiólogos, intensivitas y cirujanos vasculares y cardíacos del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente, el Área Sanitaria Norte de Almería, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

A lo largo de la jornada se han abordado aspectos como la puesta en marcha del Programa de Angioplastia Primaria en la provincia, el seguimiento remoto de pacientes con marcapasos, la implantación de stents bioabsorvibles, el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en emergencias extrahospitalarias, la rehabilitación cardiaca o la experiencia de la Escuela de Pacientes.

La directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cardiología del Hospital Universitario Torrecárdenas, Rosa Lázaro, explica que “la atención al paciente con síndrome coronario agudo es multidisciplinar y transversal, lo que supone que implica a un gran número de profesionales de diferentes especialidades y de diferentes ámbitos asistenciales, algo que se refleja igualmente en los contenidos y los participantes de esta jornada”.

Rosa Lázaro ha subrayado que “dentro del programa vamos a realizar una presentación de los resultados iniciales del Programa de Angioplastia Primaria, que está funcionando en nuestro centro desde el mes de junio y que ha supuesto un salto cualitativo muy importante en la atención al síndrome coronario agudo en Almería”.

Atención coordinada

Las actuaciones practicadas en cada caso varían en función de la gravedad y abarcan desde la prescripción de oxigenoterapia hasta la realización de intervenciones quirúrgicas para corregir la circulación en las arterias coronarias.

Datos El Hospital Universitario Torrecárdenas atiende cada año a una media de 500 pacientes que han sufrido un infarto de miocardio.

Una parte de estos pacientes son derivados a sus instalaciones desde los hospitales comarcales de La Inmaculada (Huércal-Overa) y Poniente (El Ejido), tras ser tratados allí inicialmente. Para la atención a todos estos pacientes, los profesionales de la UGC de Cardiología llevan a cabo tratamientos como cateterismos cardiacos, angioplastias, fibrinolisis, ergometrías convencionales o pruebas de esfuerzo.

Desde el mes de junio, el servicio de Hemodinámica de la UGC del Hospital Universitario Torrecárdenas ofrece desde la realización de la técnica de la angioplastia primaria las 24 horas, los 365 días del año, para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. De este modo, se extiende esta técnica como primera opción terapéutica para todos los pacientes tras sufrir este evento cardíaco de extrema gravedad, de manera generalizada para toda la provincia de Almería.

Para la ampliación del horario de administración de la angioplastia primaria se ha incrementado la plantilla de la unidad de Hemodinámica y se ha llevado a cabo un completo programa de formación, para garantizar la calidad de la atención. Asimismo, se han mejorado y reforzado los protocolos de colaboración entre los diferentes hospitales de la provincia y los servicios de atención a urgencias y emergencias, ya que el Hospital Universitario Torrecárdenas es el centro provincial de referencia y a su servicio de Hemodinámica se derivan de forma urgente todos los pacientes afectados por esta dolencia.

Infarto agudo de miocardio

El infarto agudo de miocardio se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria, suprimiendo el aporte de sangre al músculo cardiaco. La falta de oxígeno puede provocar la muerte de ese músculo, que no se regenera si no se restaura el flujo sanguíneo. Se manifiesta con dolores, quemazón o presión en la zona precordial, sensación de agotamiento, cansancio, dificultad para respirar, mareos, nauseas, sudoración y dolor en los brazos y garganta o maxilar inferior. Estos dolores no ceden aunque la persona haga reposo.

Prevención El riesgo de padecer un infarto de miocardio puede disminuir siguiendo algunas pautas de vida saludable como no fumar, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, realizar ejercicio físico y reducir la ingesta de bebidas alcohólicas.

En esta situación, de máxima gravedad porque puede llegar a producir un paro cardíaco o bien generar una grave discapacidad posterior por pérdida de músculo en el corazón, existen varias alternativas de tratamiento. Éstas son la angioplastia primaria (cateterismo cardíaco de urgencia en la sala de Hemodinámica del hospital de referencia) y la opción farmacológica (trombólisis).

La angioplastia primaria constituye la mejor opción de tratamiento si puede realizarse a tiempo. En este caso, a través de un cateterismo urgente se restaura la circulación de la sangre gracias a la colocación de una malla llamada stent coronario. La eficacia de la angioplastia primaria es muy superior a otras alternativas y restaura la circulación en más de un 90% de los casos, siendo también mucho menos probable la aparición de hemorragias graves.

Sin embargo, no todos los pacientes con infarto pueden ser sometidos a angioplastia primaria, siendo el tiempo un factor determinante. Para ello, se ha establecido un protocolo de actuación en la provincia de Almería, el ‘Código Infarto’, en el que se establece cuál es la mejor estrategia de tratamiento en cada situación de acuerdo a las guías de práctica clínica.