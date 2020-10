Torrecárdenas niega restricciones al Poniente en el empleo del robot quirúrgico Da Vinci

La dirección del complejo hospitalario de Torrecárdenas ha negado las restricciones para los sanitarios y pacientes del Distrito Poniente en el uso del robot quirúrgico de última generación Da Vinci Xi, que ayer denunciaba a través de las páginas de Diario de Almería el urólogo José Gómez Jiménez, y ha destacado la "colaboración máxima y absoluta" en las relaciones con el hospital situado en El Ejido. Además, el hospital de referencia en la provincia garantiza la "igualdad de accesibilidad" de todos los pacientes independientemente del área sanitaria a la que pertenecen tal y como establece el Sistema Sanitario de Andalucía. "Como bien conoce por su dilatada experiencia el doctor José Gómez Jiménez, es totalmente falso que los pacientes de Poniente, o del Hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa, no puedan beneficiarse de la tecnología en las cirugías robóticas del Da Vinci Xi".

En este sentido, desde Torrecárdenas apuntan que los pacientes pueden ser intervenidos en este hospital universitario siempre que así lo estimen ejerciendo su derecho a la libre elección de centro como sucede en toda Andalucía. También han planteado la contradicción en la denuncia que hizo pública el urólogo José Gómez al plantear el freno a un proyecto promovido por el anterior jefe de Urología del hospital de Poniente, el doctor José Ignacio Abad Vivas-Pérez, siendo hoy el responsable del servicio en Torrecárdenas.

Desde el hospital universitario recuerdan al denunciante que debería conocer que la formación del robot Da Vinci Xi es reglada, siguiendo las directrices del coordinador de Cirugía Robótica, y los profesionales de Torrecárdenas son, por pura lógica al ser quienes lo utilizan con mayor frecuencia, los que comienzan con los procesos de formación. "Cualquier facultativo que no trabaje en este centro hospitalario tiene las puertas abiertas para la formación siempre que sea compatible con la de los propios profesionales de Torrecárdenas y que haya sido comunicado a la dirección del centro de forma reglada. Ninguno de los dos aspectos concurrían en el caso que nos ocupa", concluyen en un comunicado remitido a Diario de Almería.

Gómez Jiménez, con más de veinte años de trayectoria en los hospitales almerienses, argumentaba que no había podido realizar una práctica con este sistema tecnológico de vanguardia al ser vetado su acceso por cuestiones improcedentes y arbitrarias, una especie de ley del talión sanitaria por la que le planteó en una llamada en la que alegaban que el hospital de Poniente no le había dejado anestesistas este verano. “Nunca en todos mis años de formación, en ningún hospital del mundo, me han prohibido hacer ningún curso y resulta que en el de Torrecárdenas me lo impiden y discriminan a los pacientes del Poniente al impedirles que se beneficien de una tecnología que pagamos todos”.