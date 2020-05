Trabajadores de la Residencia de Gravemente Afectados de FAAM finalizan el confinamiento

“Hay que protegerlos”. Es la frase que repetían al unísono los 16 trabajadores de la Residencia de Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de (FAAM), Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, cuando el 23 de marzo comenzaron su aislamiento voluntario junto a los residentes, en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Y lo han conseguido.

Tras 45 días confinados, los profesionales han finalizado una experiencia sin precedente que quedará para siempre en su memoria, en la de FAAM y por supuesto en la de todas y cada una de las familias de los usuarios. A las siete de esta mañana se abría la puerta de la Residencia por la que salían juntos los 16 héroes, que entre lágrimas de emoción y satisfacción recibían el aplauso del presidente y la gerente de FAAM, Valentín Sola e Isabel Valdés respectivamente, la directora de la Residencia, María del Mar Miralles, y dos patrullas de la Polícía Local de Almería que han querido con su presencia rendirles homenaje.

“Para nosotros vais a ser los héroes de FAAM siempre. Hace 45 días entrabais por esa puerta con el objetivo de proteger a todas las personas que hay ahí dentro y lo habéis conseguido”, exponía Valentín Sola, quien ha reiterado su agradecimiento a los trabajadores a quienes considera “un ejemplo no solo para los almerienses, sino para todo el país”.

Para la directora del centro, “no tendrán mayor reconocimiento o medalla que portar que el logro conseguido. Además con la profesionalidad, esfuerzo y cariño con el que lo han realizado… Solo me queda, daros las gracias por el gran acto de generosidad sin precedentes. Sois grandes, sois héroes y heroínas”.

Bárbara, una de las profesionales aseguraba a su salida que “ha sido una experiencia maravillosa junto a un equipo estupendo con el que hemos hecho una gran labor evitando que nuestros usuarios se hayan contagiado con el virus. Me voy muy contenta y feliz de haberlo hecho y me llevo en el corazón a mucha gente. Si quería a los usuarios ahora los quiero mucho más”. Para María “se juntan muchas emociones en este momento. Por un lado orgullosa y contenta por el trabajo que hemos realizado y por otro tristeza porque hemos creado una gran familia de la que nos despedimos. Sin duda es un capítulo de nuestra vida que nunca voy a olividar”. Verónica considera “que la experiencia no ha podido tener un final mejor y me voy contenta y orgullosa por todo lo que hemos hecho. Siempre lo voy a recordar”.

Salvador, usuario del centro confirma que “ha sido una experiencia agradable porque el equipo de trabajo ha sido maravilloso, y precisamente ellos han sido los que nos han mantenido, de alguna manera cuerdos explicando la situación que había fuera. No podemos tener ninguna queja. Mucho agradecimiento a todos”.