"Trabajamos en peatonalizar el Paseo y en la dinamización"

"No podemos evitar desde la administración pública que una tienda cierre. Si no hay población en Almería para que haya dos o tres 'Zaras', no la hay". Es el planteamiento que la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería lanza como exposición de la complejidad a la que se enfrenta el equipo de gobierno a la hora de intervenir en el mercado privado de la oferta y la demanda, si bien desde el Consistorio, incide la responsable municipal, se mantienen abiertas líneas de actuación al objeto de arropar al comercio de proximidad.

"Es una preocupación prioritaria del alcalde, que ha mantenido muchas reuniones con las asociaciones de comerciantes", como Almería Centro, de la que la edil destaca la buena relación existente, al igual que ayer también lo hacía este colectivo que ve en la peatonalización un posible salvavidas. "Estamos trabajando en el cierre al tráfico del Paseo de Almería y calles adyacentes, así como en planes de dinamización y la nueva línea de ayudas que vamos a sacar ahora para respaldar las actividades de las asociaciones de comerciantes de Nueva Andalucía, La Cañada, El Alquián y, por supuesto, el centro", así como una programación "mucho más potente para la vuelta de las vacaciones de Ven al Centro".

Es la concejala de Fomento, Ana Martínez Labella, la responsable del proyecto de peatonalización. Según ha explicado la edil, el área "está trabajando en la elaboración de los pliegos para licitar la redacción del proyecto" que cerrará el tráfico, seguramente, desde la Puerta Purchena hasta la calle General Segura, mientras se acometen las obras, ya empezadas, en Marqués de Comillas, y luego en la zona de las Cuatro Calles. Para el cierre del Paseo, aún queda. "Cuatro o cinco meses mínimo" para poder abordar la licitación de las obras.