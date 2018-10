La UAL inaugura el Aula de Sostenibilidad arrojando luz a los retos medioambientales de la agricultura intensiva

La Universidad de Almería ha inaugurado este martes, 30 de octubre, el Aula de Sostenibilidad, una plataforma de encuentro entre los actores sociales, empresarios, políticos, gestores y científicos para consensuar entre todos un futuro cada vez más sostenible para la provincia de Almería. La inauguración ha coincidido con la celebración de su primera actividad: las jornadas ‘Retos ambientales de la agricultura intensiva’, organizada por la UAL, la cooperativa CASI y la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio Global.

La Universidad de Almería desde su creación ha ido adquiriendo con el paso de los años un peso importante en el desarrollo de los sectores productivos de la provincia, especialmente en el agrícola. El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha destacado el hecho de que cada vez haya “más consciencia de que todo ese desarrollo debe ser compatible con la sostenibilidad ambiental”. Y ha indicado que el objetivo del Aula de Sostenibilidad “es aunar todas esas sinergias para desarrollar todas las investigaciones, todos los avances tecnológicos de una manera sostenible”, concretamente en el sector agrícola, la industria de la piedra y el turismo.

Una labor en la que trabaja el gobierno andaluz, tal y como ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Luis Hernández. “Estamos muy posicionados a favor de la necesidad de incorporar el desarrollo sostenible a cualquier actividad, ya sea social, económica o ambiental. Es imprescindible que se incorpore esa variable ambiental en el sistema porque estamos convencidos, y también la sociedad, de que los sistemas económicos ya no son viables ni estables si no incorporan la variable ambiental”.

Por su parte, Miguel Vargas, presidente de CASI, ha indicado que lo principal en estas jornadas es “concienciar a la sociedad de que es posible producir, pero también de que es posible mejorar. No va a ser un cambio que se produzca en 24 horas, pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y estar comprometidos con el medioambiente, sobre todo para dejar a las generaciones venideras, al menos, lo mismo que tenemos nosotros y, si es posible, mejorarlo”.

Jerónimo Pérez, presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), ha hablado del compromiso que tiene desde hace años la agricultura intensiva con el medioambiente, lo que ha permitido al sector “avanzar mostrando un ejemplo de producción muy sostenible en su relación con el uso de los recursos naturales, en la eficiencia del uso del agua o en el tratamiento de otros subproductos o problemas asociados al tipo de producción”. Además, ha felicitado a la UAL por este foro “donde no solo se va a hablar de esos retos futuros sino que se va a aportar soluciones”.

Por su parte, Hermelindo Castro, director del Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global, ha explicado que “ha llegado un momento en que las actividades productivas no tienen futuro si no se ambientalizan, si no se hacen sostenibles”. Por eso su centro quiere contribuir a buscar plataformas de encuentro “entre los empresarios, los investigadores, los usuarios y toda la sociedad para hacer propuestas de consenso sobre la sostenibilidad de los socioecosistemas de la provincia de Almería”.

Las jornadas se han desarrollado a lo largo del día tratando temas como como la gestión de residuos agrícolas, las prácticas ambientales en las balsas de riego o la entomofauna de interés agrícola asociada a la vegetación autóctona.