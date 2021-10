La UAL promociona en la Expo de Dubai el ‘Pacto Verde Europeo’ a través del proyecto internacional LAURELIN

La Expo 2020 de Dubái tuvo que ser aplazada y se ha recuperado en 2021, celebrándose los pasados días 3 y 4 de octubre con presencia de la Universidad de Almería. En concreto, cuatro de sus investigadores, Ignacio Manuel Rodríguez, Miriam Álvarez, Manuel Muñoz y Pascual Oña, han presentado en ese marco el Proyecto LAURELIN, del que son parte, dentro de un evento llamado ‘Pacto Verde Europeo: investigación e innovación como motor de la neutralidad climática’. Dicho trabajo fue seleccionado por la Unión Europea como “proyecto H2020 de valor excepcional”, ayudando a cumplir los objetivos del GREEN DEAL de referencia, lo que para Diego Valera, vicerrector de Investigación e Innovación, “refleja el excelente nivel competitivo internacional de los grupos de investigación de la UAL”.

El objetivo final de esta participación en Dubai ha sido “destacar la excelencia de la Unión Europea en investigación e innovación como herramienta hacia la neutralidad climática y la sostenibilidad”, así como su ambición de cooperar con socios para alcanzar este objetivo global. Así, el evento ha sido organizado por la Comisión Europea y se ha ubicado en el Pabellón de Suecia, si bien se ha desarrollado, además de un Networking Village dedicado a presentar proyectos de la UE, un Workshop híbrido el día 4 de octubre, con emisión on-line en directo.

El LAURELIN, cuyo nombre completo es ‘Selective CO2 conversion to renewable methanol through innovative heterogeneous catalyst systems optimized for advanced hydrogenation technologies’, se centra en “el desarrollo de nuevos materiales catalíticos para la hidrogenación selectiva de CO2 hasta metanol”. Estos catalizadores se estudiarán en cuatro procesos complementarios, “mediante calentamiento térmico convencional frente al uso de microondas, plasma de baja temperatura e inducción magnética”. Estas tres últimas tecnologías suponen una mejora en el uso de los recursos energéticos, lo que es clave para poder llevar a cabo la valorización de CO2 de manera sostenible.

Ha sido el único financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, de entre el casi medio centenar de propuestas presentadas, a través de una convocatoria con la que se persigue la obtención de biocombustibles, llamada LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels’. Además de la UAL, por parte de España participan el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) y el Instituto Tecnológico del Plástico, y respecto a Europa están el alemán Fraunhofer, el holandés PDC y el belga Alienoreu, junto a dos instituciones académicas del Reino Unido, Universidad de Manchester y College of London. Por último, desde Japón forman parte del proyecto la Universidad de Tokio y el Instituto Tecnológico de Tokio.