La UAL fomenta los estudios de informática con el III Campus Tecnológico para chicas

Durante dos semanas, decenas de estudiantes que cursan entre segundo y cuarto de la ESO, están participando en el III Campus Tecnológico para chicas de la Universidad de Almería, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión en colaboración con la ESI y el Departamento de Informática. Además, cuenta con financiación del Instituto Andaluz de la Mujer para promocionar políticas de igualdad en las universidades públicas.

Se desarrollará hasta el 14 de julio, de lunes a jueves, en los laboratorios de informática del CITE III. El objetivo de este campus es conseguir aumentar el número de vocaciones en estudios de Informática, especialmente entre chicas jóvenes, con el objetivo adicional de cambiar la percepción de la informática y desechar estereotipos. La Ingeniería Informática es una disciplina que proporciona los conocimientos, capacidades y destrezas para desarrollar las tecnologías del futuro, las denominadas Tecnologías de la Información (TI). Por este motivo, las mujeres tienen que estar preparadas para participar en ese futuro, para decidir cómo será la sociedad en la que vivimos.

En la inauguración del Campus han estado presentes el vicerrector de Transformación Digital, José Antonio Martínez, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, la directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAL, Eva Díez y la directora de la Escuela Superior de Ingeniería Rosa María Ayala.

Durante su presentación, el vicerrector de Transformación Digital, José Antonio Martínez, ha destacado que “muchos sectores de nuestra sociedad siguen pensando que las mujeres no están a la altura en materia científica y tecnológica. Se asocia a la mujer con otros papeles y se las anima a que desarrollen sus estudios y su trabajo en otros ámbitos como el de los cuidados, la salud o la educación. No sólo se piensa que no existen mujeres en la ciencia o en la tecnología además, cuando existen no se visibilizan”.

En este sentido, durante su intervención Martínez ha dado un ejemplo de esta situación indicando que las mujeres suponen el 2,7% de los premiados en ciencias en la historia del Premio Nobel. “En los últimos años han sido premiadas dos mujeres y en futuro estoy convencido que serán muchas más. No existe ningún factor intrínseco que haga a las mujeres menos capaces en los estudios científicos o tecnológicos. Todo lo contrario. Las mujeres obtienen mejores resultados en matemáticas, física o química y en general en todas las ciencias experimentales durante la secundaria o el bachillerato. Sólo os falta dar el salto a las titulaciones científicas y técnicas en la Universidad”.

A lo largo del campus se llevarán a cabo actividades de formación a través de talleres, combinadas con otras actividades de presentación de mujeres profesionales jóvenes que trabajan en empresa, que contarán su experiencia y ayudarán a dar visibilidad y demostrar que hay mujeres trabajando en ámbitos tecnológicos.

La directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAL, Eva Díez, se ha mostrado feliz por recuperar esta actividad tras dos años de parón por la Covid. “Estamos ilusionados por volver tras dos años de sequía y además la demanda ha sido muy satisfactoria. Había una oferta de 40 plazas y recibimos más de 80 solicitudes a las que hemos atendido para que todas las chicas interesadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías puedan participar. Según los informes a nivel nacional hay un déficit de chicas que cursan este tipo de titulaciones y desde la UAL queremos despertar esas vocaciones desde que cursan estudios de Secundaria”.

Estos días las participantes compartirán experiencias y desarrollarán un proyecto tecnológico usando metodologías, herramientas y tecnologías que les dará una idea de cómo trabaja una Ingeniera Informática. Los resultados los exhibirán en la jornada final en la que también se celebrará un café con ingenieras, la entrega de certificados y la clausura del campus. Entre las temáticas que abordarán estos días se encuentran ciberseguridad, diseño gráfico, inteligencia artificial con scratch, pensamiento lógico y programación, desarrollar tu casa inteligente o el internet de las cosas.

“A lo largo de estos días las chicas van a recibir una serie de sesiones formativas con unas formadoras sobre las últimas tecnologías emergentes que están utilizando en su día a día y no saben en qué consiste ni cómo funciona”, ha explicado Remedios Fernández, organizadora del Campus.