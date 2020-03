La UAL traslada a sus estudiantes de movilidad internacional las nuevas recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores

La Universidad de Almería traslada a sus estudiantes de movilidad internacional que aún se encuentran en el extranjero, un aviso consular en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recomienda regresar con carácter inmediato desde los países que aún cuentan con conexiones aéreas a España. En este cambio de criterio se entiende pesa el agravamiento de la crisis y su extensión a países con sistemas sanitarios débiles. Para todos aquellos estudiantes retornados, la UAL sugiere seguir las materias de la Universidad de destino en modo on line, pero cuando esto no sea posible facilitará su reincorporación plena al Campus de La Cañada. De esta forma se hace eco del cambio de criterio del Ministerio que ha sustituido su recomendación inicial a los estudiantes internacionales de permanecer en las Universidades de destino, ante el avance de la pandemia provocada por el COVID-19 y las restricciones a la movilidad que se han ido tomando tanto en España como en muchos otros países del mundo. Desde la UAL se indica, no obstante, que la decisión sigue siendo personal, habida cuenta de que en determinados países la incidencia actual del COVID-19 es aún baja.

Para facilitar su repatriación se ha remitido a los estudiantes internacionales un cuestionario que se pide cumplimenten a la mayor brevedad. Esta petición responde a la formulada ayer martes, 23 de marzo, por las autoridades gubernativas que emitieron un aviso consular en la web exteriores.gob.es por el que instan su regreso a los viajeros españoles (sin distinguir entre turistas y estudiantes).

Ante este situación, la Sectorial CRUE de Internacionalización y Cooperación ha emitido un escrito en el que -al tiempo que se ofrece al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para recabar información sobre el estado de la situación de los estudiantes internacionales- pone de manifiesto los cambios en la postura del Ministerio ante el devenir de la pandemia y le pide gestionar un regreso coordinado de los estudiantes que así lo deseen.

El presidente de la CRUE, rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado el escrito de la Sectorial a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación donde le insta a la creación urgente de un grupo de trabajo que permita trasladar a los estudiantes internacionales las recomendaciones y actuaciones de un modo coordinado.