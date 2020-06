De la UCI a bienvenida en la calle por sevillanas para el anestesista Manuel Blanco Fernández

Más de dos meses ha batallado contra el cruel virus. 66 días para ser exactos. Largos, duros y con momentos muy difíciles en los que la incertidumbre sobre su vida era también la angustiosa pesadilla para su familia, pendiente de las comunicaciones médicas que desde el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas llegaban hasta, por fin, la esperada gran noticia. El alta. La algarabía fue tal que este médico anestesista jubilado de 80 años ha tenido un peculiar ‘comité de bienvenida’. Un nutrido grupo de amigos, antiguos compañeros, vecinos y, cómo no, su mujer e hijas, recibió a Manuel Blanco Fernández en la calle entre aplausos, banderas, vítores y a ritmo de sevillanas.

Una canción significativa El tema musica, “Soy del sur”, no fue elegido al azar. Tiene un gran significado para Blanco

El vídeo de esta recepción en mitad de la Rambla es un pildorazo de optimismo y buen humor dentro de la realidad dramática. Desde luego, motivo de celebración tienen, porque Blanco Fernández ha pasado lo suyo, desde que esos pequeños síntomas del 21 de marzo se agravaran hasta ser conducido en ambulancia al que ha sido su lugar de trabajo toda la vida, Torrecárdenas.

“Entró a planta pero, mientras esperaba los resultados de la primera placa, todo dio un giro. Precisaba ser entubado. Mi padre llegó a despedirse de mi madre antes de entrar en la UCI”, recuerda, con emoción contenida, Mar Blanco, su hija mayor.

Fue un 27 de marzo y el 4 de mayo, ya con las PCR negativas y la traqueostomía y el ‘destete’ superados, pudo pasar a la planta de aislamiento. 39 días en la UCI y otros 27 días más para poder regresar a casa el pasado domingo. “Se está recuperando de una manera alucinante, es para quitarse el sombrero. Es un superviviente: 80 años y ha roto con las estadísticas”, se congratula Mar, quien reflexiona sobre esta enfermedad y su secuaz compañera, la soledad.

“Todas las enfermedades son brutales y devastadoras, pero ésta... Con las medidas de aislamiento, el paciente no tiene el soporte familiar. Quizás la peor parte es la planta de aislamiento, porque en la UCI están sedados y no son conscientes; sin embargo, en planta, se puede aguantar uno, dos, tres días, pero mi padre ha estado muchísimo tiempo”. De ahí que Mar Blanco, en nombre de su madre, Emilia, y sus hermanas, Rocío y Carmen, trasladan un sinfín de palabras de gratitud hacia todo el personal de Torrecárdenas.

Las suman a las de su propio padre: “Vosotros sois los culpables de que mis nietos tengan abuelo, mis hijas tengan padre y mi mujer no sea viuda. Si no es de bien nacido quien no es agradecido, os juro que soy el mejor nacido del mundo: Gracias, que Dios os bendiga”.

Y ha empezado a cortar el jamón, porque como apunta su buen humor, “ya va siendo hora”.