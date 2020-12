UGT y CCOO denuncian la falta de voluntad negociadora de la Patronal almeriense

CCOO y FICA UGT Almería lamentan profundamente que la patronal almeriense carezca del más mínimo sentido de la solidaridad hacia las trabajadoras y trabajadores de un sector que fue esencial durante los meses de confinamiento, y que aún lo sigue siéndolo ante esta crisis sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia. Aseguran los representantes sindicales “que, una vez más, los trabajadores del manipulado están siendo ninguneados porque en lugar de ver reconocido su esfuerzo y su profesionalidad, no han recibido la más mínima mejora salarial o laboral durante los dos últimos años como consecuencia del bloqueo del convenio colectivo”.

Para Francisca Ramírez, Secretaria General de FICA UGT Almería “no se entiende que después de dos años de negociación y cinco reuniones del SERCLA, la patronal mantenga una postura de bloqueo económico y sólo ofrezca mejoras laborales ridículas. Además, ya es hora de regular la jornada laboral y el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras de este sector, uno de los más feminizados y castigados de nuestra provincia”.

Por su parte Javier Castaño, Secretario General de CCOO Industria, considera que “la patronal pretende alcanzar un convenio de cuatro años a coste cero, proponiendo una subida salarial vinculada al IPC, que viene siendo negativo. Además, el resto de medidas económicas pretenden que sean absorbidas y compensadas con la posible subida del SMI. Todo esto es inadmisible para un sector que lo ha dado todo en estos momentos difíciles. En cuanto al sector del campo, Asaja, Coag y Asempal quieren hacer un convenio nuevo, eliminando cualquier vestigio económico del anterior para finalmente seguir incumpliendo el SMI. Por todo esto es necesaria la huelga”.

Por esto, UGT y CCOO mantienen la convocatoria de huelga para los días 23, 24, 26 y 28 de diciembre, con lo que los almacenes permanecerán inactivos desde el día 23 al 28 de este mes, si antes no se llega a un acuerdo ”in extremis”.

Los representantes sindicales consideran que la actitud de los empresarios es muy grave porque sienta las bases para unas relaciones laborales basadas en la desconfianza, la división y en el conflicto. No obstante, no quieren perder la esperanza de que esta esta situación alcance una salida satisfactoria para ambas partes, pero también aseguran que las propuestas y soluciones planteadas por los empresarios no son la solución que se merecen los trabajadores y trabajadoras de este sector y que, por tanto, pelearán hasta el último minuto para que la patronal abandone sus posiciones insolidarias que lo único que consiguen es precarizar aún más un sector maltratado durante varios años, a pesar de la importancia y el peso económico que tiene en nuestra provincia