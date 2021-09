UGT critica a la Junta su "nefasta gestión" servicios públicos y formas de cubrir vacantes

La Federación de Servicios Públicos de UGT Almería ha salido a la calle este martes para protestar, a su entender, por "la nefasta gestión que está realizando la Junta de Andalucía desde el día que la Administración Autónoma recayó en los gestores actuales, sufriendo las consecuencias la ciudadanía y los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía".

UGT critica a la Junta que "no estén respetando el derecho que tienen los representantes de los trabajadores el ser informado de cualquier cuestión que afecte a los trabajadores".

Explican que "no se realiza la cobertura de todas las plazas vacantes y sustituciones que se producen. Ante la necesidad imperiosa de disponer del personal que no se cubre, están utilizando soluciones sorprendentes, tales como ofreciendo a los trabajadores la movilidad funcional y creando Planes de Choque de una duración de tres o seis meses, perdiendo estos Planes su finalidad, que no es otra que apoyar a la plantilla existente".

De la misma forma, entienden que es incomprensible el cierre de Centros, "sin valorar el perjuicio que se le produce a los usuarios su eliminación". También encuentran irracional la "privatización de algunas categorías profesionales, tales como la de personal de limpieza, cocina, así como de la Técnicos de Integración social", así como la "creación de contratos en precarios", citando como ejemplo las "jornadas al 20%, 40 % y 50 % de los monitores escolares". Creen impensable "el que no se convoque el Concurso de Traslados, de forma anual como está establecido".

"Todo este proceder de la Junta de Andalucía está llevando poco a poco a la destrucción del empleo público y a un deterioro de la calidad del servicio que se está prestando. Por todo ello, exigimos un cambio radical en la gestión que están llevando a cabo, para poder recuperar la dignidad los trabajadores y por el bienestar de la ciudadanía andaluza", aseveran.