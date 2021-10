UGT sale a la calle para protestar por la "gravísima" falta de personal en todos los centros dependientes de la Junta

La situación es insostenible en todos los sectores”. Así de contundente ha calificado Francisco Polo, presidente del Comité de Empresa de la Delegación de Igualdad de UGT en Almería, la tesitura en la que se encuentran los trabajadores de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía. Durante una concentración reivindicativa en defensa del empleo público y de calidad en el Centro de Atención Inmediata de Menores de Piedras Redondas, ha insistido en que el gobierno andaluz no cubre las vacantes en ningún centro de la provincia.

“Hay trabajadores que se jubilan y esas plazas no se cubren, con lo que eso conlleva en centros donde la atención a los menores o a las personas mayores es de 24 horas y 365 días al año. Los trabajadores tienen que doblar sus turnos, tienen que sacar el trabajo de varias personas adelante y la situación es ya insostenible”, describe como ejemplo para hacer ver que la falta de personal es cada día más urgente. Asegura que la administración da “la callada por respuesta” y señala que “sólo en los centros de Igualdad hay más de veinte vacantes, un número que aumentará en cuestión de semanas cuando le toca jubilarse a más compañeros”.

Un calendario de movilizaciones

La Federación de UGT Servicios Públicos Almería, a través de su Sector de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz, se ha concentrado en la puerta del Centro de Atención Inmediata de Menores para denunciar la “nefasta gestión” que está realizando la Junta de Andalucía en este sentido y ha anunciado concentraciones cada quince días en todos los centros que pertenecen a las distintas delegaciones para poner de manifiesto además que no se respeta el derecho de los representantes de los trabajadores de ser informados de cualquier cuestión que afecte a los centros, como es el caso de la implantación reciente del nuevo servicio del Punto de Encuentro Familiar en el CAI Piedras Redondas.

"Espero que el plan del gobierno andaluz no sea la privatización"

La secretaria general de UGT Servicios Públicos en Almería, Sunsi Requena, explica que todo este proceder de la Junta de Andalucía está llevando poco a poco a la destrucción del empleo público y a un deterioro de la calidad del servicio que se está prestando. Por todo ello, exigen un cambio radical en la gestión que están llevando a cabo, para poder recuperar la dignidad los trabajadores y por el bienestar de la ciudadanía andaluza. Requena ha agradecido a todos los trabajadores el esfuerzo que están haciendo y su profesionalidad, sobre todo en estos centros de atención 24 horas. “Esperamos que esto no sea para que en un futuro el gobierno andaluz piense y diga que los Servicios Públicos no son efectivos y empiecen a privatizarlos. No vamos a permitir que este gobierno ningunee a los trabajadores”, ha sentenciado.

Desde UGT señalan que ante la “necesidad imperiosa” de disponer del personal que no se cubre, “están utilizando soluciones sorprendentes tales como ofrecer a los trabajadores la movilidad funcional y la aplicación de Planes de Choque de una duración de tres o seis meses, perdiendo estos Planes su finalidad, que no es otra que apoyar a la plantilla existente. La última consecuencia “gravísima”, relacionada con este problema, es que, ante la proximidad de confeccionar del Calendario Laboral del próximo año, la Delegación Territorial ha dado instrucciones a las Direcciones que la elaboración de los cuadrantes de los trabajadores se haga con el personal existente, sin contar con las vacantes no cubiertas.

No entienden el cierre de centros, sin valorar el perjuicio que se les produce a los usuarios su eliminación. Así como la privatización de algunas categorías profesionales, tales como la de personal de limpieza, cocina, etc. Critican la mala gestión en el aprovechamiento de los recursos públicos y vuelven a aludir al caso del CAI Piedras Redondas, que “lleva tiempo sin alcanzar la ratio de menores que tiene el centro, debido a la limitación por parte de la Delegación y se preguntan “¿qué se pretende con esta actuación?”.