UGT denuncia falta de material sanitario y de ordenadores en los centros educativos andaluces

Desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Almería hemos comprobado que, a día de hoy, finalizando octubre, aún no se ha recibido, en la mayoría de los Centros, el envío correspondiente a este mes y por tanto, hemos denunciado este hecho ante el Consejero y la Viceconsejera de Educación, a través de sendos escritos entregados por registro, en la mañana de hoy.

Desde UGT insistimos, de nuevo, en la falta de medidas sanitarias en los centros educativos.

Es muy triste ver como esta Administración presta tan poca atención a la protección de sus profesionales: no seha bajado la ratio, no se mantiene el 1,5m de distanciamiento social entre el alumnado, no se ha dotado alos centros de personal sanitario y ahora, ni siquiera se les dota de material sanitario (ni geles nimascarillas), aunsabiendo que estas mascarillas no son las FFP2, por lo que no son las más adecuadaspara su labor diaria. Esta falta de previsión está llevando a muchos centros andaluces a adquirir el material con su propio presupuesto.

Por otro lado, FeSP-UGT Almería vuelve a recordar que, desde que comenzó el curso 2020/2021 se ha anunciado por parte de la Consejería, la compra y llegada a los centros de 150.000 equipos informáticos para los docentes, pero estos tampoco están llegando.

Por todo ello,desde FeSP UGT Almería solicitamos a la Consejería de Educación que acelere la distribución del material sanitario y de los equipos informáticos para que lleguen en su fecha prevista y estos últimos, a ser posible, en el curso academico actual.