UGT protesta a las puertas de Torrecárdenas por la pérdida de derechos de los profesionales sanitarios

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha llevado a cabo una concentración a las puertas del Hospital Torrecárdenas de la capital, así como en centros sanitarios de todas las provincias andaluzas, como medida de protesta ante la pérdida de derechos que el personal de Instituciones Sanitarias está teniendo en estos tiempos.

Manuela González, delegada de UGT y profesional del Distrito Sanitario Almería, ha incidido en que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "se deja carta libre para que sigan las gerencias de los hospitales y los distritos haciendo lo que ellos crean más conveniente. Ante la insistencia de no llegar a un acuerdo en mesa sectorial continuamos con las movilizaciones".

Desde FeSP UGT en Almerían han incidido que la modificación del Decreto continúa sin variar y lleva consigo "Una pérdida de derechos, permisos, vacaciones, personal ... que nos deja con las manos cogidas en función de los números de cada centro".

Desde UGT, la que califican como la 'orden de la vergüenza' "es la gota que colma el vaso, un vaso que no soporta tantos agravios y es que ante todos son personas y trabajadores/as con sus derechos: derecho a tomar posesión de la plaza que tanto esfuerzo les ha costado conseguir, derecho a ese traslado tras años de espera, derecho a la Carrera Profesional, derecho a Vacaciones, Licencias y Permisos, derecho a descanso entre jornada, derecho a Promoción Profesional, derecho a trabajar en lo que se han formado durante años, derecho a Exención de Guardias….tienen Derecho a todos sus Derechos, al igual que el resto de trabajadores/as de la Junta de Andalucía. Estos profesionales tienen derecho a preservar su salud y la de sus familiares, sin embargo, ya son 6323 contagiados y 16.010 aislados por COVID, hasta la fecha".

Para FeSP UGT Andalucía "es inadmisible que pisoteen los derechos de estos trabajadores por la incapacidad de gestión que demuestra la Consejería de Salud, debido a la falta de contrataciones, por la nula capacidad de negociación de los cargos directivos y por la falta de soluciones a la fuga de profesionales".

"Queremos derechos, igual que toda la ciudadanía, vemos como nuestro presidente dice que tenemos que hacerlo bien para poder disfrutar en las navidades de nuestra familia, sin embargo, el personal de sanidad, en esas fechas, tiene que renunciar a vacaciones, licencias y permisos, en todo caso, podrán disfrutar de vacaciones en enero, febrero, marzo… es decir, cuando no las quiere nadie. ¿Es que no importa pisotear sus derechos? ¿Es que no son trabajadores/as igual que el resto? ¿Es que todo vale?", han cuestionado desde el sindicato.