Urbanismo busca de nuevo dueño para su terraza bar con vistas

La guinda de la Gerencia de Urbanismo, construida en plaza Marín con un diseño modernista y una inversión de 3,8 millones, su azotea, aguarda para abrir al público como negocio de restauración en esa moda de terraceo que ha arraigado con fuerza en otras capitales andaluzas. El Ayuntamiento de la ciudad, a través de la empresa municipal de la vivienda, Almería XXI, ha salido a la búsqueda de un interesado en explotar este local al aire libre con vistas al cerro de San Cristóbal, a la Alcazaba y al conjunto de tejados, incluido el del convento de Las Claras y los de la Plaza Vieja, del casco antiguo.

Son los atractivos que ofrece la empresa municipal desde principios de agosto cuando publicó la que es la segunda licitación con un plazo de presentación de ofertas que acabará el día 30 de este mes de septiembre.

El local de restauración, situado en la última planta de la nueva Gerencia de Urbanismo, fue ofertado el pasado año por primera vez. Pese al interés detectado en su momento entre empresarios del sector, lo cierto es que finalmente, el Ayuntamiento se vio obligado a declarar desierta la licitación de esta concesión de 18.000 euros anuales de arrendamiento y por un periodo de siete años, prorrogables a otros tres.

La concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, explicaba entonces su intención de mantener una ronda de contactos con aquellos empresarios que habían solicitado información sobre la azotea, contemplando la posibilidad de endulzar las condiciones para sacar adelante esta iniciativa que, al margen de los ingresos a las arcas que pudieran generar, tiene por objetivo principal inyectar vida a esta zona del casco histórico, más allá del horario administrativo. Las dependencias de Urbanismo pueden cerrar al público manteniendo abierto el acceso independiente a su última planta dedicada a la restauración y en la que se podrían organizar actividades complementarias de corte cultural, ya que quedaba permitido el empleo de música.

Esa ronda de contactos ha dado como resultado la segunda licitación, si bien las condiciones contractuales no han variado, habiendo fijado Almería XXIel mismo canon y el mismo periodo de máximo diez años para la concesión, la cual implica no solo ya la calificación ambiental obtenida, sino la consecución del resto de permisos municipales. Una vez adjudicado, lo único que resta es el cambio de titularidad de la actividad a la empresa que la vaya a explotar, si está conforme con los trabajos hechos y no quiere practicar algún cambio sobre la obra que Almería XXI dejó completa.

Lo que sí ha cambiado es la calle Pósito tras su reurbanización y las labores de limpieza en el entorno del Cerro de San Cristóbal, que el Ayuntamiento tiene programado continuar, así como la mejora del Sagrado Corazón de Jesús y el acceso al mismo.