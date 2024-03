VOX propone al Ayuntamiento de Almería una Zona de Bajas Emisiones sin multas

El portavoz de VOX en el Consistorio, Juan Francisco Roja s, ha explicado en la moción que tanto la legislación europea como la nacional ofrecen directrices generales para la creación de la ZBE “ sin imponer restricciones ni multas específicas si los n iveles de contaminación no exceden ciertos criterios establecidos, como es el caso de Almería”, por lo que considera que la implementación de sanciones no se presenta como una necesidad real desde perspectivas económicas o sociales en el municipio.

Quieren seguir el modelo de otras ciudades como el de Alicante

No sería el primer municipio de España de más de 50.000 habitantes en habilitar una ZBE sin multas. Alicante, una ciudad de fisonomía urbana similar a la de Almería, está en ello. “No se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente”, anunciaba en enero el alcalde de esta ciudad, del Partido Popular, tras cerrar un acuerdo con VOX, cuyos representantes han condicionado la eliminación del régimen sancionador mientras que no se superen los índices de contaminación previstos a la aprobación de los presupuestos. El equilibrio de las fuerzas políticas en el Consistorio almeriense no es el mismo por la mayoría absoluta que ostenta María Vázquez, Rojas tratará de cerrar un acuerdo con el PP en los términos de la ZBE alicantina.