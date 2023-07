VOX asegura de derogará la ley del cambio climático

La candidata cabeza de lista de VOX por Almería al Congreso de los Diputados, Rocío de Meer, ha afirmado que el compromiso de su partido es derogar la ley de cambio climático, una ley que ha asegurado es suicida para la economía y la soberanía porque prohíbe la explotación y exploración de los recursos del país.

Según la candidata, las políticas de cambio climático que imponen terceras instituciones como Bruselas, tendrán consecuencias perjudiciales para el sector primario. Ha añadido que las medidas afectan de manera directa a todas aquellas explotaciones agrarias de Almería porque destruyen muchas de las infraestructuras hidráulicas de España, que son imprescindibles para garantizar los mecanismos que posibiliten una distribución de agua que acabe con la escasez de esta en el sector.

De Meer ha lamentado "las mentiras y manipulaciones que se escuchan en torno al mensaje de VOX", la candidata ha afirmado que VOX no niega el cambio climático, sino que asegura que no existe unanimidad científica en torno a que sea provocado por el hombre. Por ese motivo ha explicado que no es "de sentido común" condicionar la economía y política entorno a este asunto, debido a que con esto se está perjudicando a los españoles más humildes.

La candidata de VOX al Congreso de los Diputados por Almería ha concluido afirmando de manera rotunda que su compromiso es derogar la ley de cambio climático.