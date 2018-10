Valverde acusa al alcalde de dar la espalda a los parados sin estudios

La portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha afirmado que "el alcalde no puede seguir dando la espalda a los desempleados con menos formación en los planes de empleo financiados por la Junta con cerca de 3 millones". Esta medida del Gobierno andaluz va dirigida a favorecer la inserción laboral de los colectivos con más problemas para acceder a un empleo, "pero las experiencias anteriores en el Ayuntamiento han demostrado que se han presentado iniciativas que no han primado a los desempleados sin estudios o que no terminaron los primarios".