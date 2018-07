Valverde apuesta por consultas ciudadana de "interés"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha manifestado su interés en someter a consulta popular u opinión de los vecinos de la capital aquellos asuntos que "afecten a la ciudad" y sean "de trascendencia" ya que le resulta "ridículo" haber requerido la participación ciudadana únicamente para asuntos como dar nombre a la mascota del candidatura de la CEG 2019 o a la nueva biblioteca.

"No es malo que haya participación", ha incidido Valverde, quien ha recordado que "hay muchos colectivos que están defendiendo que 'El Pingurucho' permanezca en la Plaza Vieja", lo que afecta a la capital así como lo hará el proyecto Puerto-Ciudad, que "transformará" Almería. "Todos los ciudadanos deben expresar su opinión sobre ese proyecto, porque va a definir el modelo de ciudad del futuro que queremos", ha indicado en una entrevista a Europa Press.

La candidata a la Alcaldía entiende que el modelo de Plaza Vieja lo es

Valverde ha asegurado que bajo un gobierno socialista en la capital "no se va a hacer nada que no esté consensuado" a través de algún tipo de mecanismo de participación ciudadana "más garantista y que dé más seguridad" que la actual aplicación móvil 'Almería Participa', de la que ha destacado algunos fallos de operatividad, ya que con ella "te puedes ir a Moscú y votar un proyecto de Almería", con lo que su uso no se acotado a los almerienses así como tampoco a sus "necesidades".

Sobre este asunto, la portavoz socialista ha indicado que tiene pendiente una reunión con técnicos municipales del área a la que está adscrita su desarrollo para evaluar la 'app'. "Si son profesionales y están al día en el tema de protección de datos, no van a aceptar que la 'app' esté funcionando", ha asegurado Valverde, para quien la participación de la ciudadanía será una de los pilares en los que se sustentará un ayuntamiento dirigido por ella en caso de alcanzar la Alcaldía.