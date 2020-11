Valverde considera que el alcalde de Almería ha perdido la oportunidad de exigir más dinero a la Junta

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su malestar por las inversiones previstas para la ciudad en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, que ha calificado de "insolidarios para nuestra tierra; irresponsables ante la epidemia que sufrimos, y que engañan a los almerienses frente a las promesas hechas desde la Junta".

"A los socialistas nos preocupa que asuntos tan esenciales para nuestra ciudad como la sanidad, la educación, el comercio o las comunicaciones hayan quedado en el olvido de los mandatarios del PP en Andalucía", ha manifestado, "y nos avergüenza que el alcalde de Almería no haya pintado nada en la defensa de los intereses de su tierra, mientras se decidían posiblemente los presupuestos más importantes de nuestra democracia".

A juicio de la responsable socialista, "frente a unos Presupuestos Generales del Estado ambiciosos y de futuro para nuestra tierra, que reflejan el compromiso del Gobierno de España con Almería, a través de una inversión histórica de 652 millones de euros, el gobierno de Moreno Bonilla abandona y castiga Almería en uno de los peores momentos económicos y sanitarios de nuestra historia".

Sanidad y educación

En concreto ha criticado el que no se contemple nada en los presupuestos para ese gran Centro de Especialidades Médicas que el PSOE dejó ya adjudicado junto al Hospital Torrecárdenas, pues, según ha señalado, no es cierto que se retirara para mejorar el proyecto, como queda confirmado en estos presupuestos de la Junta en los que no se destina ni un solo euro para su construcción.

"La misma cuantía, es decir, nada, para el Centro de Salud que tendría que construirse en los terrenos del antiguo 18 de Julio" y "en cuanto al Centro de Salud en Piedras Redondas, quieren que creamos que se va a llevar a cabo, pero a los vecinos no se les puede engañar más; ya había dinero previsto para construirlo y no se ha hecho nada en 12 meses, ¿por qué ahora debería ser diferente?".

Además, para la portavoz socialista en el Ayuntamiento significa "otro ninguneo de la Junta para nuestra ciudad" el que no haya ninguna partida específica en la que se recoja la construcción para ningún centro educativo. "Nada para el IES de Nueva Almería, nada para el de La Cañada y nada para el Conservatorio de Danza", ha indicado.

Asimismo, Adriana Valverde ha lamentado que el PP "tampoco se haya mojado por los almerienses" invirtiendo en el ciclo integral del agua, "tan necesario para nuestra ciudad" y que no se haya incluido ninguna partida específica para la depuradora de Cabo de Gata, "a pesar del grave problema que tiene el alcalde de Almería con el saneamiento en este barrio" y del convenio firmado en su momento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento a tal efecto.

De otro lado, considera que el gobierno del PP en la Junta de Andalucía se ha mostrado "insensible ante la dramática situación que viven el comercio y la hostelería almerienses: ni una sola partida presupuestaria para ayudarlos, y todo ello bajo la pasividad cómplice de nuestro alcalde, que ha perdido la oportunidad de conseguir fondos de ayuda para nuestra ciudad".

Comunicaciones

Por contra, Valverde ha destacado las importantes inversiones en materia de comunicación previstas por el Gobierno de España en nuestra ciudad. "Si hay un sector en el que se aprecie el compromiso del Gobierno de España con Almería ese es el de las comunicaciones". "Así lo demuestran lo más de 585 millones para el AVE Almería- Murcia; los 2 millones y medio para el intercambiador ferroviario Granada-Almería" y "el enlace de Viator entre la A7 y la A92, que será una realidad, si la Junta no retrasa más la conexión de esta arteria con el corazón de la ciudad, que ya tendría que haber comenzado".

En definitiva, para la portavoz socialista, "frente a unos Presupuestos Generales del Estado expansivos, con protagonismo en sanidad, educación y cobertura social, nos encontramos con que el gobierno de las tres derechas de la Junta de Andalucía da la espalda a nuestra ciudad y nos sitúa a la cola de la comunidad autónoma en inversiones".

Presupuesto Municipal

De otro lado, con respecto a la elaboración del Presupuesto Municipal para 2021 y al pretendido ofrecimiento del equipo de gobierno del PP para que realicen aportaciones los grupos de la oposición, Valverde ha manifestado que le parece un ejercicio de "cinismo porque cuando les tendemos la mano, y saben que estamos en esa disposición, no lo tienen en cuenta" y "prueba de ello es que cuando se han sentado para elaborar ese Plan Reactiva no se han dirigido a ninguno de los dos grupos de la izquierda, lo han hecho entre las tres derechas, ellos y nadie más".

Por eso, ha recordado que desde el PSOE decidieron "plantear una batería de medidas, que creemos son factibles que pueda llevar a cabo este Ayuntamiento, si como nos están haciendo creer, dispone de solvencia económica". Valverde ha reconocido que algunas de sus propuestas se están llevando a cabo, "pero a menor escala". Entre las medidas propuestas por el PSOE, se encuentran bonificaciones y reducciones fiscales para los sectores empresariales y sociales más afectados por la crisis: la hostelería, el comercio y las personas desempleadas.

Como ejemplo de la insuficiente gestión del PP ha señalado "la ridícula bonificación del 30 por ciento de la tasa a los vendedores ambulantes que no ha podido trabajar durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. A su juicio es una cantidad "irrisoria" porque hablamos de un colectivo que sólo ha podido trabajar con normalidad los dos primeros meses del año 2020, que se ha visto excluido de las ayudas del 'Plan Reactiva 20' y considera que el Ayuntamiento podrían haber hecho más porque tampoco son tantas las personas que se dedican a esta actividad en nuestra ciudad.

"Nosotros estamos abiertos a realizar aportaciones a ese presupuesto, pero todo dependerá de la actitud del equipo de gobierno", ha manifestado, pues desconoce si el alcalde y sus concejales del PP "harán como otros años, que le hemos enviado nuestras propuestas y las han dejado guardadas en un cajón".