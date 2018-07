A Valverde no le basta con dos mociones por Pleno y pide levantar los límites

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, ha reclamado ante la junta de portavoces del Consistorio que se amplíe el cupo de mociones que cada grupo puede elevar en los plenos ordinarios, ya que considera "injusto" la limitación a dos iniciativas por representación que se acordó al inicio del mandato al no guardar una proporción con el número de ediles que integran las distintas opciones.

En una entrevista concedida a Europa Press, la portavoz ha añadido además que su grupo se podría plantear volver a asistir a las juntas de gobierno, que en este mandato se abrieron a todos los grupos de la oposición, siempre que los ediles que no pertenecen al equipo de gobierno dejen de ser "invitados de piedra" y "observadores" para pasar a tener mayor participación. "Si nos dan otro juego o nos hacen partícipes, que por lo menos podamos exponer nuestros criterios aunque no podamos votar, creo que es una cuestión que conviene plantear", ha indicado Valverde, a la espera de consultar este asunto "a nivel de equipo" dado que el suyo "no es un proyecto personalista" y los componentes del PSOE tienen que estar "conformes" con la idea.

No obstante, sí ha lamentado la "falta de equidad" con la que se diseñó el acuerdo por el que los grupos pueden elevar mociones al órgano pleno. "Nosotros somos nueve, ¿cómo vamos a llevar al pleno el mismo número de mociones o iniciativas que IU, que son dos, o Cs, que son tres?", se ha cuestionado la portavoz, para quien el "interés de que no hagamos más propuestas" del PP estaría detrás de la negativa a aumentar el cupo.