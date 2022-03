Vecinos de Almería tienen que salir a la calle con linternas por la falta de alumbrado

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha realizado una visita a La Juaida, ya que ha tenido conocimiento de las protestas de los vecinos por la ausencia de alumbrado público. “Aquí no hay ni farolas”, ha denunciado Valverde, para quien “el alcalde no debería hacer anuncios grandilocuentes mientras haya barrios como éste que no tienen lo más básico, que es luz”.

Así, ha descrito que “por la noche los vecinos tienen que ir con linternas para poder salir de sus casas, por no hablar de la sensación de inseguridad con la que conviven por la oscuridad total de las calles”, por lo que también reclama al equipo de Gobierno del PP “presencia de Policía Local, que es inexistente en este núcleo de viviendas”.

“La Juaida también es Almería y, sin embargo, se lo tenemos que recordar al alcalde porque este barrio presenta un conjunto de carencias que el Ayuntamiento de Almería tiene la obligación de mejorar”, ha destacado Valverde, al tiempo que considera que “el alcalde tendría que venir a estos barrios, hablar con los vecinos y hacer el trabajo que le corresponde”.

Otro problema de esta zona está relacionado con el transporte público. “Los vecinos reclaman un pequeño autobús que recorra el barrio y que los conecte con La Cañada, donde suelen realizan las compras o ir al médico, y con el centro”, ha detallado la portavoz del PSOE, quien añade que “también es necesaria una marquesina en la parada del Mesón Galiano”. Actualmente La Juaida solo cuenta con un autobús metropolitano que pasa por una sola calle.

Por otro lado, según comentaron los vecinos a la portavoz socialista, “hay otro problema muy fácil de solventar con un poco de voluntad política, y es que la numeración de las calles es incorrecta y provoca muchos problemas para los empleados de Correos y de los servicios de transporte, que cada vez cuentan con más usuarios en nuestra ciudad”.

Adriana Valverde, quien estuvo acompañada en su visita por el concejal Antonio Ruano, ha apuntado que los concejales socialistas “estamos observando cómo en los barrios más periféricos como La Juaida, El Alquián, San Vicente o Loma Cabrera los vecinos se quejan no por grandes cosas, sino por pequeñas actuaciones, no muy costosas pero sí muy necesarias para mejorar su calidad de vida en su día a día en su barrio”, y ha instado al alcalde “a tomar nota de todas estas peticiones porque debería darle bochorno que en su ciudad haya carencias tan básicas como ausencia de alumbrado público o de una simple marquesina”.