Vecinos de El Zapillo denuncian que cada vez que llueve fuerte se inunda un garaje

El matrimonio formado por el productor de cine, José Salcedo y su esposa Alicia López ha mostrado su indignación por la inundación del sótano del edificio donde viven por las lluvias acaecidas el 22 de octubre, y que inutilizaron un vehículo que tenían en ese momento en el interior. En total son 39 plazas de garaje las que tiene el inmueble, y todos los coches del resto de vecinos quedaron inservibles, al llegar el agua a una altura de 1,20 metros.

Y es que no es la primera que Salcedo y López ven inundarse el sótano, ya que en el año 2016 perdieron otro vehículo. El agua cuando llueve de forma torrencial no tiene salida, puesto que la acera del Paseo Marítimo está más alta que la calle Quesada, con lo cual no hay salida y todo el agua entra al garaje. “Fue una tromba tan grande y rápida que el agua destrozó la puerta de entrada y el garaje se convirtió en una piscina. El agua le llegaba a los coches a los cristales”, recuerda Alicia López.

Este matrimonio considera que es un mal sueño ver como el agua entra y no se podía hacer nada. “Bien el Ayuntamiento o Aqualia tienen que dar una solución a este problema, puesto que cada vez que llueve fuerte y torrencial vamos a seguir teniendo este problema. El agua no tiene salida, aparte que confluyen aguas de distintas calles en esta vía que en teoría desemboca en la playa, pero que no tiene salida”, sostiene José Salcedo.

“Nosotros vivimos gran parte del año en un piso que compramos en el año 1984 en la calle Cohete, pero el garaje da a la calle Quesada. Espero que tomen nota en el Ayuntamiento. No podemos estar pendientes del tiempo, puesto que cuando anuncian lluvia, nos ponemos nerviosos, porque hay miedo a que se inunde el garaje”, apunta Alicia López, que asegura “hay más vecinos de ese bloque que han perdido sus coches y los enseres que pudieran tener guardados en el sótano”.

José Salcedo cuenta que “en el año 2016 perdimos otro coche, ya que el agua llegó al techo del vehículo. Quedó totalmente inservible. Fue algo increíble”. Alicia López asegura que “nos hemos puesto en contacto con una persona del Ayuntamiento que nos ha atendido muy bien, y conocen la situación que se produce cuando llueve, ahora falta que se tomen decisiones y se busque una solución al problema”.

Alicia López que es la presidenta del garaje solicita que “no se repita más la situación, ya que hay un gran número de vecinos que están dispuestos a hacer una manifestación a las puertas del garaje para que se solucione este problema que nos afecta. Cuando pase algo más fuerte entonces se nos hará caso”.