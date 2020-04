El vicesecretario de Sectores Productivos del Partido Popular Andaluz, Pablo Venzal, ha destacado esta mañana que “Andalucía sí tiene un plan de trabajo previsto para el desconfinamiento secuencial y graduado”, como ha propuesto el Ejecutivo andaluz “anticipándose nuevamente a otras administraciones y al Gobierno central”.

Ha criticado que frente a la demostrada capacidad del Gobierno de Juanma Moreno ante esta grave crisis, encontramos el decreto que promulgó Pedro Sánchez “que sólo sirvió para decretar el confinamiento, ya que el resto fue pura burocracia para obtener medicamentos y material sanitario y poner trabasa las comunidades autónomas”.

El diputado autonómico rechazó que “el Gobierno hable de reconstrucción nacional cuando todavía no se ha producido la destrucción del país”. “¿Cómo puede ser también que se hable de pactos cuando no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que nos exijan a las CCAA el déficit cero cuando estamos haciendo el mayor gasto?”, se preguntó antes de afirmar. “Este Gobierno no tiene propuestas conjuntas para estudiar, sólo hay marketing encima de la mesa”.

Por el contrario, aseguró que “lo principal para la Junta de Andalucía en esta crisis ha sido el cuidado de los enfermos” asegurando que “se van a gastar más de 1.800 millones de euros de lo consignados en los presupuestos” y que se han destinado “más de 100 millones para emergencia social que tenía comprometidos el Gobierno de Pedro Sánchez y que todavía no los ha pagado”. “Estamos haciendo el gasto en esta crisis sin las cantidades prometidas por el Gobierno”, lamentó Venzal.

Igualmente, rechazo que “nos quieran detraer 340 millones para las políticas activas de empleo, que cuando acabe esta situación van a ser más necesarias que nunca”.

El vicesecretario popular puso también en valor que el Gobierno del cambio ha hecho “una gran apuesta para fabricar medios de protección, contratación de personal, etc”. “Fuimos líderes el pasado mes de febrero al crear ya un comité de emergencia; lo fuimos a la hora de buscar el paciente cero de contagio y estamos siendo líderes en el proceso que vendrá tras el confinamiento”, remarcó.

Así, insistió en que “necesitamos políticos con experiencia y capacidad de gestión y no quienes están más pendientes de lo que tienen que trasladar a los medios de comunicación y a la opinión pública y se olvidan de gestionar y anticiparse a las crisis adecuadamente”, finalizó.