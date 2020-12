Verdiblanca vuelve a innovar con una asamblea pionera y segura Anti-Covid

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ya va a convocar asambleas para aprobar las cuentas y elegir Junta Directiva. Para poder llevarlas a cabo con las máximas garantías de participación y seguridad para sus socios ha tenido que innovar con una fórmula pionera en el tercer sector: el voto por escrito sin sesión. El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, explica que el Real Decreto Ley 8/2020 permite en la actual situación de pandemia que “las asambleas no se celebren presencialmente, sino que todos los socios reciban información precisa de todos los acuerdos que tienen que aprobarse”. Votarán en sobre cerrado y firmado por fuera.

Desde que se instaló en nuestras vidas la pandemia y los riesgos que supone la reunión de un número elevado de personas, la Junta Directiva ha estado trabajando para buscar una fórmula acorde a las necesidades de sus asociados. Hubo un primer intento, realizarla presencial. Se convocó para el 30 de octubre, pero “el nuevo Estado de Alarma y las recomendaciones de las autoridades de salud con las limitaciones de aforo lo impidieron”.

Posteriormente se intentó telemáticamente, pero las empresas especialistas consultadas desaconsejaron su celebración porque “tenemos un porcentaje alto de socios con una brecha digital importante y sin recursos económicos para dispositivos”.

Garantías jurídicas

La intención del presidente desde el primer instante ha sido celebrar ambas asambleas, por ello ha encontrado una tercera vía en el Real Decreto Ley, que aprobó la Junta Directiva el pasado día 22. “Es un proceso muy laborioso, que conlleva un periodo extenso para realizarlo de más de un mes con el fin de cumplir con los plazos que dicen los Estatutos, los que establece el reglamento electoral y los de la legislación vigente”. Por lo cual el 24 de diciembre se ha constituido Junta Electoral con tres socios elegidos por sorteo, más la secretaria de la asociación y el asesor jurídico. Esta Junta Electoral será la que velará por todo el procedimiento electoral.

Verdiblanca usará diferentes soportes de divulgación: tablón de anuncios, página web, correo electrónico, whatsapp y en el domicilio de cada socio. Además, se ha establecido que los candidatos a la presidencia podrán hacer un vídeo de un máximo de 10 minutos y el programa se difundirá entre los socios.

Antonio Sánchez de Amo deja claro que “yo me he negado a ser un líder irresponsable. Prefiero ser muy garantista en las medidas que tomo antes de que una persona pueda morir por hacer una asamblea presencial. No he dejado al margen el resto de obligaciones, cumpliendo con todos los plazos de la legislación vigente para mantener estable la situación laboral y económica”.

Nueva sede

El ahorro realizado en los últimos años y las negociaciones con el Ayuntamiento de Almería, que se ha comprometido a concederles una parcela municipal, permitirá abordar la realización de una nueva sede. “Al igual que otras organizaciones hermanas lo han hecho en los últimos años, como El Saliente, Aspapros, Faam, Asalsido o A Toda Vela, nosotros también la construiremos para estar en la sociedad almeriense en el mismo nivel que otras entidades”.

El nuevo centro es “importantísimo para mejorar la atención que prestamos a medio centenar de usuarios con discapacidad intelectual. Para que tengan un espacio más abierto y con más luz donde se puedan desarrollar otro tipo de actividades prelaborales y atender la demanda de personas con discapacidad intelectual que siguen en sus casas y no están yendo a ningún centro”, afirma Antonio Sánchez de Amo.

Proyección europea

En los cuatro años de la actual Junta Directiva se ha pasado de cero a participar en media docena de proyectos europeos, de los cuales Verdiblanca ha sido líder de uno de ellos, asociada con otras entidades del tercer sector en una docena de países. “Esto muestra el interés que he tenido siempre como presidente de dar un paso más allá y traspasar las fronteras para desarrollar proyectos de futuro que vayan a incidir en las generaciones venideras de personas con discapacidad.

Verdiblanca, declarada de utilidad pública

El Gobierno de España acaba de declarar a Verdiblanca como Entidad de Utilidad Pública reconociendo “su carácter asociativo, como instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos”. Antonio Sánchez de Amo explica que “a partir de ahora vamos a contar con mayores beneficios que supondrán un respaldo importante para la consecución de nuevos proyectos sociales”.

Proyectos que pasan por ampliar la oferta, entre otros objetivos, a la infancia y la población juvenil; enfermos crónicos que necesitan mayor atención y no la reciben desde el sector público; más servicios de formación; etc.