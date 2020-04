Verdiblanca orienta laboralmente a más de 500 desempleados en el primer mes de confinamiento

El servicio de atención laboral que presta la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca continúa a pleno rendimiento incluso en tiempos de alerta sanitaria por el Covid-19. Así lo reflejan los números del primer mes en el que el estado de alarma decretó el confinamiento. Los seis orientadores que tiene contratados Verdiblanca han atendido durante el primer mes de confinamiento a 528 personas tanto por teléfono como a través de correo electrónico.

Concretamente, han sido 122 personas en su servicio de Andalucía Orienta para personas con discapacidad de Almería; 227 en el de desempleados en riesgo de exclusión ubicado en el barrio de La Chanca y 179 en el de atención general del Polígono Norte de Sevilla.

Principalmente, los asuntos tratados por estos técnicos financiados por la Junta de Andalucía están siendo en mayor grado la demanda para trabajar en campañas agrícolas, cursos de formación on line, prestaciones por desempleo, inscripción en el SAE, solicitud de ayudas económicas, ofertas de empleo en sectores que no requieren la presencia física como teletrabajo o teleoperador, petición de recursos sociales, gestiones con Cruz Roja, Junta de Andalucía, Ayuntamientos, INSS o SEPE, la renovación de la tarjeta de demanda de desempleo o la demora de prestaciones en personas que no tiene ahorros.

Esta atención, como la del resto de técnicos de Administración de Verdiblanca desde que la decretó el Gobierno, se realiza en forma de teletrabajo, y totalmente personalizada, ofreciendo además a los demandantes información sobre actividades y tareas que se pueden hacer en casa para mejorar la empleabilidad, como tutoriales de Youtube en materias como jardinería o costura, principalmente para desempleados que no saben leer o tienen discapacidad intelectual; igualmente también se les ofrece pautas con las que establecer rutinas en el domicilio.

También se orienta a desempleados con discapacidad y baja cualificación por la brecha digital en el uso de herramientas para hacer gestiones on line, que son actualmente las prioritarias. El servicio personalizado también incluye la asistencia a todo tipo de consultas. Las principales son las que hacen referencia a cuándo se volverá a la normalidad, a retomar con ilusión las prácticas laborales, fechas de oposiciones o exámenes de pruebas de acceso y las situaciones derivadas por el acogimiento a ERTE’s.

En 2019 fue la primera vez que Verdiblanca consiguió la concesión de este tipo de servicio de políticas activas de empleo, que ofrece en las tres unidades mencionadas en Andalucía. Tres unidades del programa Andalucía Orienta que concede la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, dos en Almería y una en Sevilla.

Un total de 257 personas, 109 mujeres y 149 hombres, consiguieron empleo en el pasado 2019 gracias al trabajo realizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca entre las tres unidades. Unos excelentes datos ya que supone el 15% de las consultas, lo que significa que casi una de cada cinco personas atendidas por Verdiblanca acabó logrando un puesto de trabajo. En total fueron 1.673 personas atendidas, 890 mujeres y 783 hombres.