Verdiblanca participa en un proyecto europeo de educación

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca continúa reforzando uno de sus retos emprendidos en los últimos años: aumentar sus fronteras de actuación participando cada vez más en proyectos europeos en beneficio de este colectivo en particular y de la sociedad en general. En esta ocasión lo hace de la mano del IES La Puebla de Vícar, ampliando así las fronteras internacionales ahora con un nuevo trabajo que tiene como objetivo crear una comunidad transnacional de aprendizaje, basada en diversos temas con profesorado y estudiantes en diferentes países, aprendiendo con un método de aula invertida.

Se trata de “Trans-flipping the classroom in an inclusive learning community’, está financiado por la Unión Europea a través de su programa Erasmus Plus, dentro de la línea de Educación de Personas Adultas, y cuenta con la participación de entidades de nueve países europeos.

Precisamente la provincia de Almería ha sido escenario de la última actividad de este proyecto ya que Verdiblanca y el IES La Puebla han organizado un encuentro transnacional celebrado en el Museo Arqueológico de la capital almeriense. Concretamente, Verdiblanca implementó un taller sobre el diseño universal, educación inclusiva y deporte inclusivo, que contó con la participación del medallista paralímpico Jairo Ruiz, triatleta almeriense y socio de la entidad, que presentó deportes adaptados e inclusivos.

Este proyecto está dirigido a profesorado y estudiantes del programa de educación de personas adultas, profesionales de la formación y estudiantes en organizaciones públicas y privadas para migrantes, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, instituciones públicas a nivel local, provincial, regional y nacional y empresas proveedoras de educación en general. Todos los resultados del proyecto se presentarán en un evento multiplicador a lo largo del mes de junio tras un trabajo conjunto de 36 meses.

La directora del Área de Acción Social de Verdiblanca, Verónica Navarro, explica que “con nuestra participación en estos proyectos internacionales seguimos cumpliendo uno de los objetivos que nos marcamos hace unos años, trabajando en nuestra progresiva internacionalización, liderando o participando en varios proyectos europeos enfocados a la mejora de la formación y educación formal y no formal para profesionales de la educación, la formación y el colectivo de la discapacidad y en riesgo de exclusión o también relacionados con el medio ambiente”, concluye.

El partenariado del proyecto lo forman IES La Puebla, de Vícar, que lo lidera, junto a Verdiblanca, LURS (Slovenia), IC Bosco Chiesanuova (Italia), Iuliu Maniu (Rumanía), PoliProekt (Macedonia), LUH (Alemania), LODOS (Bulgaria), Severni Morava (República Checa), Utenos Svietimo Centras (Lituania).