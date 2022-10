Verdiblanca acoge la sexta reunión presencial en España del proyecto europeo 'Open Up'

La internacionalización de la Asociación de Personas con Discapacidad lleva siendo un hecho consumado desde hace varios años con su participación, sea liderando el proyecto o como miembro asociado, de numerosas iniciativas europeas que buscan la mejora de las condiciones de vida y el avance de la sociedad en términos de inclusión, igualdad, empleo, educación o mayores, de manera transversal. El último ejemplo de esta línea de trabajo se ha producido esta misma semana, ya que Verdiblanca ha sido sede de la sexta reunión presencial en España del proyecto ‘Open Up’, que está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea dentro de la línea de Educación escolar y de Adultos.

Dicho proyecto tiene como objetivo involucrar a los profesionales de la educación formal y no formal en la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad sensorial, visuales y auditivas, desarrollando una formación especializada para los profesionales con el fin de garantizar una educación inclusiva de calidad. Un propósito por el que trabajan de manera conjunta la entidad ‘La Vie Active’ y ‘Ouvrir Les Yeux’ de Francia, ‘Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing’ de Croacia, ‘Innovade’ de Chipre, e ‘ITC’ y Verdiblanca en España. La reunión ha tenido lugar este lunes y martes en Almería. El primer día se realizó una presentación específica en la sede de Verdiblanca para explicar su trabajo diario en materia de discapacidad y empleo y se trataron varias líneas del proyecto y en la segunda jornada se ha profundizado en el resto de las líneas principales de trabajo del proyecto.

En primer lugar, la elaboración de una Guía 'Open up' para Profesionales, que consiste en un manual dividido en dos secciones principales: una sobre conceptos de 'discapacidad visual' y 'cómo apoyar a los jóvenes ciegos o con discapacidad visual' y otra sobre 'discapacidad auditiva' y 'cómo apoyar a los sordos de jóvenes con problemas de audición en las escuelas ordinarias de las organizaciones juveniles.

Contempla también el desarrollo de contenidos formativos para la capacitación de profesionales, para que puedan formar a los futuros "recursos humanos" de entidades, definidos en la ‘Guía de Open Up’ y la elaboración de una plataforma de recursos educativos abiertos. Este espacio de aprendizaje electrónico (plataforma de formación educativa) servirá como una "ventanilla única" que brindará acceso gratuito al conjunto completo de recursos de aprendizaje digital adaptados a nuestro grupo objetivo.

Por último, la elaboración de una Declaración Conjunta para la educación inclusiva (formal y no formal), que lidera Verdiblanca. Un documento que tiene como objetivo sensibilizar a los responsables políticos en el campo de la educación, las direcciones de escuelas ordinarias y las organizaciones juveniles con información y recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad de la educación inclusiva en Europa, reivindicando las necesidades educativas y formativas necesarias para una educación de calidad e igualitaria para los jóvenes con discapacidad sensorial y trabajar de la mano con los profesionales que trabajen con ellos desde la educación y entornos sociales.

Está previsto que el proyecto finalice en febrero de 2023, por lo se está atravesando la última fase proyecto en la que se va a testar la plataforma de formación con los contenidos creados en los diferentes países miembros. Finalmente se realizará en cada país un evento de difusión con el fin de poner en valor los contenidos desarrollados en el mismo y que los profesionales de la educación y entidades afines puedan usar los recursos creados en sus instituciones.