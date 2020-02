Viaje al recinto de los horrores

El vallado perimetral del recinto ferial de la Vega de Acá es hoy un riesgo para viandantes y ciclistas. Desde hace años parte de la verja está en tenguerengue y la hilera marcada por las ondulaciones del viento como si se tratara de una bandera. Los soportes de madera instalados como contrapeso no evitaron que tramos del cercado se derrumben. Hasta una decena de puntos de diferente tamaño se han desplomado sobre la vegetación de la primera línea interior, seis en el lateral derecho frente al Club de Natación de Almería y otros tres de mayores dimensiones junto al acceso principal del recinto a sólo unos metros de la portada. Estos agujeros han sido precintados por la Policía Local y suponen menor riesgo porque ya están sobre el suelo.

Sin embargo, el esqueleto todavía en pie, desdibujado por la humedad y la oxidación del paso del tiempo a pesar de que no han soportado ni una década de vida, resulta más peligroso que la carretera del Cañarete porque en cualquier momento podría caer sobre los vecinos que cada tarde se acercan a este espacio de ocio y esparcimiento en el que pasear a los perros, montar en bicicleta, patinar o jugar a la pelota. Es una inestabilidad palpable que puede atestiguar cualquiera que tenga la osadía de apoyarse levemente en el cercado cobrizo. La metalurgia que rodea la infraestructura que abrió sus puertas en el verano de 2010 atraviesa un mal momento.

El óxido ha debilitado gran parte de las sujeciones y es cuestión de meses, y/o temporales de viento, que otros tramos del perímetro se acaben venciendo. Por detrás es otra estructura metálica del tipo alambrada, menos resistente lo que reduce el riesgo de derrumbe, y los boquetes son incontables. No hay veinte metros en los que no se haya producido una rotura por la que facilitar el tránsito al recinto de los más incívicos de siempre. Y no es la única anomalía de la instalación en la que el equipo de gobierno que encabezaba Luis Rogelio Rodríguez-Comendador invirtió 21,5 millones de euros, incluyendo las expropiaciones hace una década cuando se optó por la Vega de Acá para jubilar el ferial hasta entonces existente en la avenida del Mediterráneo.

El carril bici que rodea el recinto se ha resquebrajado en pedazos y se ha levantado el suelo como si las placas se hubieran levantado con un temblor de tierra. También se mantiene en estado deplorable el vallado provisional que hay en la carretera que da al parque del Andarax y el cableado a la altura de la cabeza se marca con trozos de plástico. Es la zona de la calle Los Almendros y nadie lo sabe porque la señala reposa tumbada en el suelo a escasos metros de una arqueta semihundida que se tambalea nada más rozarla.Un viejo quiosco de la ONCE sin uso desde hace años y en un pésimo estado de conservación sorprende a los que se acercan al recinto. No parece el mejor lugar para ser abandonado.

También genera sorpresa un circuito en el lateral del Club Natación al que se ha restringido el acceso con más alambre en lugar de puertas. Al estilo karting pero sin coches, acumula basura y desde el otro lado de la valla desprendida se puede ver una lavadora. De cara a las fiestas de la Virgen del Mar tendrá su puesta a punto pertinente, pero durante todo el año recibe con esta mala imagen decenas de eventos deportivos y culturales porque allí se enclava el recinto de conciertos. También está la sede de la asociación de vecinos y desde hace un año se esperan pistas polideportivas de uso libre, como las de avenida del Mediterráneo, que iban a estar operativas semanas después.

Más allá del hito y de presumir con que era la mejor instalación lúdico-festiva de Andalucía, cuando se estrenó hace una década, el primer edil y hoy senador del PP argumentó “que había recinto ferial cómodo, práctico y amplio tanto para los usuarios como los empresarios para los próximos 25 años”. No debió ni imaginar que a los diez las vallas y señales se caerían con el consiguiente peligro de viajar al recinto de los horrores.