Vicasol reafirma su crecimiento y es un referente en el Poniente

Vicasol no podía faltar a la cita que se celebra estos días en Madrid y lo hace en un buen momento para la cooperativa, confirmada como una de las firmas que más volumen de producto mueve campaña tras campaña y en pleno proceso de consolidación de su nueva sede en El Ejido. Pese a las dificultades que entraña realizar previsiones de la campaña recién iniciada, el gerente de la compañía, José Manuel Fernández, estima que se moverán en un volumen que se acercará a los 250 millones de kilos.

La expansión de Vicasol hacia El Ejido está en la actualidad de la cooperativa en los últimos años. "Esta campaña tenemos que consolidar las nuevas instalaciones de El Ejido, que ya están operativas al cien por cien, volver a reestructurar un poco todo a corto plazo; seguimos en el proyecto, que no está completo todavía y tenemos previsto hacer una estación de servicio y un almacén de suministros para atender a nuestros agricultores de El Ejido", resume José Manuel Fernández, quien se mostró moderamente satisfecho con los datos arrojados en el ejercicio anterior, pese a que, reconoce, "la pasada campaña teníamos el referente de la anterior, que fue excepcional, y a algunos agricultores les quedó un sabor de boca agridulce". No obstante, resume, "en líneas generales creo que no ha sido mala, son las campañas que podemos esprar salvo la excepcionalidad de algún producto".

De cara al curso recién iniciado, el gerente de Vicasol considera que, "como siempre, nosotros vamos a hacer un buen trabajo, vamos a demostrarle un año más a nuestros clientes que hacemos bien las cosas y al final será el mercado el que ponga el precio, que es lo que nos trae un poco siempre de cabeza". Al hilo, Fernández explica que "ya estamos entrando en la nueva campaña, despúes de que las anteriores hayan sido un poco tardías debido a que el agricultor retrasa algo la cosecha temiendo a los bajos precios de septiembre y octubre". Acualmente, añade, "estamos entrando con las grandes programaciones con los supermercados, no hay un volumen significativo todavía, pero ya se está comenzando poco a poco". Por último, y pese a la dificultad, el gerente de Vicasol repite el entorno de los "250 millones de kilos" como la cifra a la que debe aproximarse esta campaña.