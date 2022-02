Vídeo: Un joven almeriense con enfermedad rara es retenido en Barajas por su medicamento

Carlos Solas es un joven almeriense de 32 que sufre esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica -y también rara-, de momento sin cura, que inflama o daña el tejido esofágico. El tejido esofágico dañado puede provocar dificultad para tragar o hacer que la comida se atasque al tragar.

Si no es suficiente el día a día para los pacientes de EoE, la sociedad se lo pone un poquito más difícil con sus trabas burocráticas. Y eso es lo que denuncia Carlos Solas tras un nuevo accidente, esta vez registrado en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Bajaras de Madrid.

Y todo por por tener que vivir anclado a un medicamento que se hace de forma explícita para su situación.

"Estoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas. He estado 15 minutos retenido por la seguridad de Barajas y la Guardia Civil por culpa de la medicación (para su enfermedad rara), lo que nos ayuda a deglutir y que no tengamos eosinófilos en el esófago", inicia.

"Me han parado, no me han dejado entrar con eso porque tenían que hacerle una prueba. Le he enseñado que es nominativo, que está a mi nombre, no le ha sido suficiente, les he enseñado un informe médico y no les ha sido suficiente", argumenta.

Carlos explica que "esto es lo que tenemos que sufrir en los aeropuertos españoles, es una medicación que te tiene que hacer efecto. No nos han dejado grabar la situación. Espero que esto lo compartáis porque es una injusticia que yo tenga que pasar este momento porque no se fían que este medicamento, que es vital para mi. Es una situación espantosa, 15 minutos la gente mirándome".

"Ellos piensan que puede ser un explosivo, droga y es una medicación que nos hace falta. Estoy llorando porque esto para mí es duro y el Ministerio de Sanidad no hace nada al respecto, ya es suficiente lo que sufrimos para que tengamos que pasar por esto. Es una injusticia que en tu propio país te tengan que parar con medicamente nominativo, que es lo que te hace estar con una calidad de vida algo mejor", apostilla.