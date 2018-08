Vigilancia en tierra, mar y aire para los 'dreamers'

25.000 folletos contra agresiones de tipo sexual

La coordinadora de género del festival, María Dolores Toro, ha subrayado por su parte que este año el evento se une "con mucha fuerza al movimiento social del 'No es no' y aplicará una tolerancia cero". Ha destacado el mayor dispositivo con 800 agentes públicos y 500 efectivos de seguridad privada, para conseguir que no haya agresiones machistas o acoso en un recinto de "500.000 m2 con 160.000 asistentes, de los que el 40% son mujeres". "El año pasado y en las últimas cinco ediciones no hemos tenido antecedentes desfavorables en este aspecto", ha concluido, añadiendo que se han repartido 25.000 folletos informativos con un protocolo en caso de agresión sexual en el recinto. en busca de un espacio seguro para las libertades sexuales y la igualdad".