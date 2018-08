Vivienda de lujo, en zona exclusiva, por un módico precio

Movilidad en el trabajo, vacaciones, o simplemente un régimen en auge en los últimos años. El alquiler de viviendas es una práctica cada vez más habitual y en la que los estafadores han encontrado un filón. Apartamento de lujo en el centro de la ciudad o en primera línea de playa y a un precio bastante módico.

Imágenes que dejan a cualquiera boquiabierto de una vivienda perfecta cuyo dueño pide un adelanto del alquiler o una cantidad en concepto de señal que normalmente es pagada a través de envío de remesas o por transferencia a una determinada cuenta de la parte arrendadora o de una empresa de mensajería. Y si se pide ver el apartamento con anterioridad, el arrendador se excusa alegando que se encuentra en el extranjero. Pero el apartamento, en la mayoría de los casos, ni siquiera existe, y muchos de los estafados solo se cercioran de ello al llegar al lugar indicado. Lo que parecía un chollo se torna en una pesadilla y supone una de las estafas más comunes en internet a la hora de alquilar una vivienda, timo que también se ha trasladado al alquiler de apartamentos turísticos. Tras el sondeo realizado por este periódico en las últimas semanas en la capital, se han detectado una media de dos anuncios fraudulentos por día en los portales inmobiliarios más visitados por quienes buscan arrendar una vivienda.

Las estrategias criminales se trasladan a internet, mercado por excelencia

El anzuelo es un lujoso piso en zonas exclusivas por precios muy por debajo de los fijados para esa zona. La gran demanda actual empuja a los posibles inquilinos a querer asegurarse la vivienda, y a que caigan en la trampa del previo pago. Desde Idealista, uno de las agencias inmobiliarias on line más visitadas, han señalado que "los intentos de fraude en el sector inmobiliario no son nuevos". "Los estafadores siempre intentan echar su anzuelo donde creen que van a encontrar más fácilmente a sus potenciales víctimas". "Y en un mercado en el que Internet se ha convertido en la herramienta de búsqueda y promoción, las estrategias criminales se han trasladado a este canal". "Además, en momentos en los que el mercado de alquiler y venta está caliente, muchas veces nos olvidamos de los más elementales criterios de prudencia".

En idealista "apostamos desde el primer día por la seguridad de los usuarios y desarrollamos un conjunto de herramientas y procedimientos que minimizan todo el posible impacto de una hipotética actividad delictiva". Desde el portal inmobiliario han detallado que "contamos con un equipo de calidad que se mantiene en constante escucha de los avisos que nuestros usuarios nos mandan a través de los propios anuncios, twitter o cualquier recurso a mano. Además estamos en contacto permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad para perseguir estos delitos".

Según han informado "no existe un patrón común para los intentos de fraude. Es imposible enumerar una lista cerrada de intentos de fraude porque los delincuentes siempre inventarán algo nuevo. En idealista apelamos siempre al sentido común de los usuarios como barrera para este tipo de actividad". Desde Idealista han incidido en que "por ejemplo, si eres un propietario que quieres anunciar tu vivienda, es importante no facilitar nunca y por ningún medio tus datos de acceso, ni el código de validación que recibes por SMS cuando publicas tu anuncio". "Cuando llegues a una página en la que debes insertar tus datos de acceso, comprueba que lo haces a través de una página segura, por ejemplo que la dirección empieza por https://www.idealista.com/".

"No te fíes nunca de ninguna otra dirección que no comience así . Ser estricto con esto te ahorrará muchos sustos". Los responsables de esta agencia on line han incidido en que "el mejor consejo que podemos dar es que siempre se utilice el sentido común, no comparta ni utilice la misma contraseña para diferentes servicios, nunca adelante dinero y que desconfíe de los chollos. Si encuentra un piso tan increíble en precio, zona y fotos que no te crees la suerte que has tenido, ¡desconfía!".

"Si aún así decide contactar con un piso ganga, debe saber que nuestro equipo de calidad revisa cada una de las viviendas y si sospecha que un anuncio se trata de un intento de estafa lo dará de baja inmediatamente. Si ha contactado con él a través del formulario, nuestro sistema te enviará un correo alertándote en ese mismo momento, con la recomendación de que cortes todo contacto. En idealista, además del esfuerzo técnico y humano, mantenemos una relación fluida con todas las entidades jurídicas y fuerzas de seguridad del estado, pero cualquier ayuda a este respecto es bienvenida. Por eso te animamos a denunciar cualquier anuncio sospechoso a través del formulario que hay en cada uno de ellos. Te aseguramos que comprobamos, una a una, todas las denuncias que nos llegan".