Vivir sin agua potable ni alcantarillado en el barrio de Los Partidores de Almería

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, junto con varios vecinos de Los Partidores, ha visitado el barrio para presentar la moción que la formación naranja llevará al próximo Pleno, y con la que propone realizar, a la mayor brevedad posible, las gestiones oportunas para dotar de suministro de agua potable y acceso a la red de alcantarillado a una veintena de viviendas que todavía no cuentan con estos servicios pese a llevar años reclamándolos. Asimismo, la moción de Ciudadanos insta a acometer la instalación de alumbrado público suficiente en todo el barrio, así como en la carretera del Mamí y aledaños.

Como ha explicado Cazorla, en muchas barriadas y núcleos de población diseminados de Almería, que contaban con edificaciones consolidadas de tipo residencial y terciario —independientemente de la calificación urbanística del suelo— se han ido instalando, y mejorando, los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. En muchos casos, estos servicios se han proporcionado cuando ya no era posible la restauración de la legalidad urbanística infringida, y se iniciaron los expedientes urbanísticos de ordenación apropiados.

"En el barrio de Los Partidores existen muchas viviendas que aún no cuentan con estos servicios. Tradicionalmente contaban con un suministro de agua doméstico procedente de los pozos de La Vega, y han solucionado el problema de las aguas residuales mediante la utilización de pozos ciegos. Pero con motivo de la reducción de las reservas hídricas de los Pozos de la Vega por sobreexplotación del acuífero, su progresiva salinización y el aumento de contenidos minerales que convierten estas aguas en no aptas para el uso/consumo humano, estas viviendas se pueden ver privadas de este recurso fundamental», ha denunciado el edil liberal, subrayando que esta situación «se verá agravada por la puesta en marcha de nuevos bastidores en la Desaladora de Almería, en tanto en cuanto no se acometa definitivamente la extracción directa y exclusiva del mar del agua necesaria para su desalinización, algo que llevamos reclamando desde Ciudadanos desde el primer momento».

Por otro lado, Cazorla ha recordado que las viviendas afectadas pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles por la parte de edificación que se califica en el Catastro como residencial, y su uso como vivienda y otras dependencias anexas. Por otro lado, viviendas y almacenes próximos ya cuentan con suministro de agua potable de la red municipal y con servicio de alcantarillado. "Tanto la red de suministro de agua potable, como la red de alcantarillado, son adyacentes a la localización de estas viviendas", ha sentenciado el edil de Ciudadanos, reclamando soluciones definitivas para estas familias almerienses.