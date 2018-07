Voluntario por el mundo

Francisco Molina, ahora jubilado, ha dedicado 42 años de su vida a la banca. Ha sabido exprimir el momento y aprovechar cada oportunidad que se le ha presentado. La última, este mismo año, en República Dominicana. El almeriense ha colaborado con ONG NANTIK LUM, dentro del Programa de Cooperación Internacional de la Fundación Bancaria "la Caixa". Francisco se ha sumado a esta iniciativa y, un año más, ha decidido contribuir aportando sus conocimientos, habilidades y experiencia en la materia en la que es especialista.

"Son proyectos que se financian. Esta iniciativa es presentada por una ONG de España que tiene un acuerdo con otra entidad del país al que vamos a ir y se acepta. Se conceden microcréditos para permitir la creación de pequeñas corporativas. Una vez concedido el préstamo se le hace un seguimiento y se les apoya técnicamente. El proyecto generalmente dura dos o tres años", cuenta el almeriense.

Hay que darles una oportunidad de salir adelante y decirles que sí pueden lograrlo

"Llevo once años saliendo.Veo muchas cosas. Viajas y contemplas el mundo pero, ¿qué mundo? La zona donde hemos estado este año, Elías Piñas, es una comarca que linda con Haití y nosotros la traspasamos y estuvimos un día allí. Si Santo Domingo está mal, Haití está peor. Es muy difícil hacer que avancen allí. Es una mentalidad muy atrasada. Allí consideran estos microcreditos como donativos más que un préstamo. Les cuesta mucho emprender y avanzar profesionalmente. Se conforman con comer una vez al día y lo que comen es un plato pequeño de arroz, unas habichuelas y si acaso un cachito de pollo", expone Francisco.

"Hacer un poquito allí es hacer un mundo. Una cosa tan sencilla como dedicarle un tiempo a un proyecto financiado desde España te hace ser una persona respetada. Con cien euros pueden hacer milagros. Me sorprende que coger un taxi cien kilómetros cueste cinco euros y comprar artículos de consumo diario en los grandes supermercados sea igual de caro que aquí. Es impresionante, ¿cómo puede vivir una familia de esa forma?", se pregunta.

Ver como intentan salir de esa miseria, te anima. Cada año es distinto y es lo mismo. Son países ricos en recursos pero están oprimidos. Ver a niños de 7 u 8 años en la frontera de Haití limpiando zapatos y tirados como si fuesen animales da mucha pena. No te acostumbras pero te vas haciendo más duro sino cada día sería peor", argumenta.

La meta principal de este proyectos es fomentar la creación de pequeñas empresas o el autoempleo. Han estado visitando y asesorando a ocho diferentes cooperativas. Financieramente lo relacionan, hacen un estudio de los costes y de la viabilidad del proyecto y les apoyan con un microcrédito en función de la inversión que necesiten y aprueben.

"Yo veo República Dominicana muy diferente a lo que conocemos. Cuando cuento que he estado allí me felicitan y me dicen que qué bien. Pero no. Yo me he dado cuenta de que hay una diferencia abismal entre la parte turística y la parte donde nosotros hemos estado, concretamente en la frontera de Haití. Allí son muy pobres. Es una descompensación bestial. Hay que darles la oportunidad de poder salir adelante y transmitirles que sí se puede. Allí había muchas mujeres amas de casa sometidas a sus maridos. Nosotros les convencíamos de que podían hacerlo por si solas. Es curioso pero el 90% de las personas que están dispuestas a comenzar un proyecto son mujeres", reflexiona Francisco.