“Sabemos lo que pide la calle, no somos políticos profesionales"

Juan Francisco Rojas forma parte del proyecto político de Vox en la provincia desde hace cuatro años y lo preside desde hace seis meses, precisamente el periodo en el que han disparado su respaldo entre el electorado con el 2 de diciembre como punto de inflexión al lograr dos escaños en el Parlamento de Andalucía y ser la formación más votada en El Ejido y la segunda o tercera en una treintena de los pueblos de la provincia. Este joven asesor tributario explica que en enero eran 60 afiliados, en junio 150 y en la actualidad se acercan al medio millar para describir su implantación en la provincia más allá del resultado electoral.

Como responsable de la acción política y campaña de Vox, asume la limitación de la estructura en la provincia para la organización diaria de actos públicos, si bien los cuatro que han tenido (El Ejido, la capital, Roquetas y Níjar) han sido más que suficientes para constatar la proyección de su proyecto. En este sentido, Rojas argumenta que “llevamos todo el año con mesas informativas y las redes sociales han sido nuestra gran arma, nos hemos convertido en el partido más seguido y el que tiene mayor cota de difusión e interacciones”. Lógicamente atribuye este auge a su posicionamiento ideológico y a la importancia de que Vox se haya convertido en “herramienta útil” contra el secesionismo catalán con querellas contra el procés que han catapultado su reputación por la defensa de la unidad nacional. “A partir de Vistalegre los ciudadanos han empezado a conocer nuestro proyecto y medidas y veían a Vox como opción política necesaria”.

El líder provincial de la fuerza derechista confiesa que “sabíamos que teníamos un nicho de votantes en el Poniente, donde se concentra el 60% de la población, y allí nos centramos en la campaña porque nuestra estructura es limitada”. Aún así no esperaban el escaño que les dio la encuesta del CIS y en el mitin de El Ejido se comprendió la verdadera dimensión de lo que iba a suponer Vox a partir del 2D. “No somos políticos profesionales, llevamos mucho tiempo en la calle y sabemos lo que quiere la gente”, asegura Rojas. Y justifica que su buen resultado no se debe sólo a la cuestión migratoria. “Tenemos un discurso valiente frente al de los demás partidos políticos que es el políticamente correcto”. Plantea, además, como diferencia con su principal rival político que “el PP que se ha plegado a la ideología de género y nunca cuestionó el modelo de autonomías y eso no pasará con Vox”.

Y señala que no van a cambiar de opinión a pesar de los movimientos sociales que surgen en su contra. “Que nos contesten las asociaciones del feminismo radical subvencionadas por el Gobierno no nos importa, la violencia no tiene género y tiene que ser combatida desde la igualdad no cogiendo la bandera de la lucha de sexos”. Y añade que con la inmigración ocurre igual. Rojas incide en que cuestionan el modelo español y europeo y denuncian “la irresponsabilidad de nuestros gobernantes que tienen que poner freno a la inmigración ilegal y proteger sus fronteras”.

Asegura que hay una “verdadera inquietud” en el Poniente porque se ha generado un “efecto llamada” que complica la convivencia social y perjudica al campo. “Los agricultores quieren una inmigración reglada y con papeles, la que contribuye a tener una sociedad mejor cuando falta mano de obra, el problema no es el inmigrante ni su color de piel”. En este sentido asegura que “muchos de los que nos han votado son los que llevan años reivindicando soluciones que no llegan”. El líder de Vox en Almería afirma que “tenía claro desde el primer día que iba a ser un éxito en El Ejido, llevaban años demandando un proyecto como el nuestro ante la dejación de funciones de otros partidos”.