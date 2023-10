Vox Almería rompe el acuerdo de los presupuestos con el PP por la subida del IBI

El portavoz municipal de Vox, Juan Francisco Rojas, ha expresado plena disconformidad con la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido también como la contribución, y ya anunciado que su grupo no apoyará las cuentas presupuestarias del Partido Popular para el próximo año.

"Nuestro apoyo a los presupuestos de 2024 estaba condicionado a una bajada de impuestos que no va a suceder, por lo que está claro cuál va a ser nuestra postura ante las cuentas que presente el equipo de Gobierno", ha explicado Rojas quien, no obstante, reconoce que al PP no le hace falta el respaldo de ningún concejal de la oposición al haber conseguido María Vázquez la mayoría absoluta en Almería.

Aún así, el portavoz de la formación de Abascal en la capital almeriense ha incidido que "Vox no va a apoyar unas cuentas que supongan un merma al bolsillo de los ciudadanos y es una postura-remacha- inamovible".