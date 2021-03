Vox defiende con una moción la actuación de la Policía Local en el mercadillo de Plaza Pavía

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción para el próximo pleno de apoyo y defensa de la Policía Local a través de la petición de una declaración institucional.

La formación ha tenido conocimiento de unos hechos ocurridos durante la celebración del mercadillo de Plaza Pavía, en las inmediaciones del barrio de Pescadería de la capital, donde agentes de la Policía Local son alertados por los comerciantes de la presencia de vendedores ambulantes sin licencia.

Según los policías, esta situación se prorroga durante casi 40 minutos, advirtiéndole de la comisión de un presunto delito de resistencia y desobediencia, mientras que el individuo infractor empezaba a gritar y tomar una actitud violenta, lo que originó la necesidad de desplazarse dos patrullas a la zona y finalmente proceder a la reducción y detención del sujeto, utilizando la menor fuerza posible y sin causar lesiones, según fuentes policiales y el propio parte médico facilitado.

Toda esta escena se difundió por redes sociales, como viene siendo habitual, y surgieron los comentarios y el previo "juicio social" a dicha actuación.

Con esta moción desde VOX no pretenden poner en tela de juicio la libertad de expresión, lo que no va a tolerar, afirman, son las críticas recibidas en torno a esa detención porque, a la vista del vídeo publicado, se comprueban las "continuas advertencias y dilatada paciencia" por parte de los agentes, ante la "negativa y agresividad del detenido, que no sufre lesión alguna tras la reducción y detención, generando por parte de algunos vecinos de la zona gritos y abucheos hacia los agentes".

Lo que es "más grave", y por ello piden su dimisión, han sido los comentarios en redes del parlamentario andaluz del Grupo Adelante Andalucía por Almería, Diego Crespo García, calificando la actuación policial como “agresión y maltrato”, realizando unas "acusaciones públicas infundadas, que pudieran ser incluso constitutivas de delito y las posibles consecuencias sociales, que pudieran haberse derivado de esos calificativos", afirma VOX.