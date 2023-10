Vox: "Sufrimos una invasión migratoria sin precedentes y no sabemos quién entra por nuestra frontera"

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha trasladado la "alarma" ante "la invasión migratoria que estamos viviendo" y ante el traslado "masivo" de "ilegales a Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que ha señalado que "estamos casi en el nivel cinco de alerta antiterrorista y no sabemos quién está entrando por nuestra frontera". Frente al hotel Alegría en la Urbanización de El Toyo de Almería, donde han sido acogidos alrededor de 400 personas migrantes rescatadas cuando intentaban arribar a Canarias en cayucos, Alonso ha mostrado "perplejidad" de Vox "tras comprobar cómo el Ejecutivo de Sánchez está alojando a estos ilegales en cuatro estrellas mientras que el volcán en La Palma a todos los damnificados, a todos los que perdieron su casa los llevaron a un contenedor con salón y cocina". "Entendemos la indignación de la gente porque en Vox también estamos indignados por la situación", ha asegurado en declaraciones a los periodistas.

El portavoz adjunto de Vox criticado que "nadie dice nada de la situación de estas personas" a los que el Gobierno Central "está repartiendo por diferentes hoteles de lujo y balnearios de toda Andalucía, que han venido engañados por mafias en las que han participado las ONG, y que estamos nutriendo y financiando con dinero público". Ha señalado que se está produciendo "un tráfico de seres humanos por parte de esas mafias y hay que decirlo claramente" y ha considerado que esta situación "es insostenible, es dramática también para ellos, los inmigrantes, porque no saben dónde vienen". "Ellos están ahora mismo en un hotel de cuatro estrellas, pero viniendo hacia aquí los he visto mirando en los contenedores de la basura por grupos y nadie dice nada", ha lamentado. Así, ha acusado al Ministerio del Interior de que "no dice el tiempo que van a estar aquí ni lo que va a pasar con ellos cuando salgan de aquí".

"Hasta el momento, y según los datos que se conocen, Almería ha recibido más de 400 de estos ilegales llegados a Canarias, Granada más de 160 y Málaga más de 200, mientras que el Gobierno de Sánchez busca sitio en la provincia de Sevilla, donde incluso habla de montar un campamente, para alojar a más inmigrantes ilegales", ha precisado. Alonso, quien ha estado acompañado, entre otros, por los también parlamentarios Mercedes Rodríguez Tamayo y Juan José Bosquet, así como por un representante de la Asociación de Vecinos de El Toyo, Carlos García, ha reprochado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están muy sobrepasadas". "No tienen los medios necesarios, ni humanos ni materiales, ni tienen los medios jurídicos" para luchar contra esta invasión migratoria", ha apuntado para exigir "fronteras seguras con todos los medios necesarios". Ha pedido, asimismo, que se "elimine, que se paralice toda subvención a las ONG que estén relacionadas con el tráfico de seres humanos" y, "por supuesto, que se expulse a todo aquel que entre ilegalmente en España de manera inmediata".