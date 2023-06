Vox califica de "dejadez alarmante" la ausencia de pasarelas en playas de Almería

Seis playas del término municipal de Almería no cuentan con pasarelas, un equipamiento esencial para personas con discapacidad o movilidad reducida, hecho que, desde el grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Almería, califican de “una dejadez alarmante hacia los ciudadanos con discapacidad y sus familiares”. Las playas de Costacabana, Retamar, El Toyo, La Almadraba de Monteleva, La Fabriquilla y Las Olas (zona de Bayyana) son las que, a día de hoy, no disponen de esas pasarelas.

El portavoz de VOX en el Consistorio de la capital, Juan Francisco Rojas, ha recordado que en abril de 2021 su grupo presentó una moción que fue aprobada por el Plenario donde se pedía una mejora en la accesibilidad de las playas y un punto accesible más cerca del casco urbano de la capital, además de horarios de monitores más adecuados a las personas con discapacidad, que no se ha ejecutado. “Pese a que en su momento salió adelante no se ha llevado a cabo. Han pasado más de dos años y con la temporada de verano recién iniciada no existe esa accesibilidad real que se aprobó en Pleno”, afirma Rojas.

El portavoz de la formación lamenta que “ni las playas son más accesibles, ni el punto que se aprobó para que las personas con movilidad reducida y discapacidad del centro de la ciudad pudieran acudir a un punto más próximo a la misma existe. Este es el nulo interés que demuestra el equipo de gobierno del Partido Popular por la salud y mejora del día a día de los ciudadanos”.

Desde VOX insisten en la importancia y en las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad y reiteran que “es vital que se desarrollen políticas públicas para que este colectivo tenga una vida digna. Nos parece intolerable que, en estas fechas, con el verano encima, algunas playas de Almería estén sin pasarelas”.