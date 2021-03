"Toque de atención" de Vox al abstenerse en los presupuestos del Ayuntamiento de Almería

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que se abstiene en los Presupuestos para que salgan adelante las cuentas municipales y da un "toque de atención" al equipo de gobierno porque echa en falta capacidad de negociación.

“Lealtad no es sinónimo de sumisión. No vamos a votar en contra de este documento, les vamos a dar nuestra abstención siendo conscientes que con independencia de lo que realizaren el resto de grupos, con nuestra decisión, este presupuesto hubiera salido hacia adelante. Es una abstención en sentido positivo para mostrarles una vez más nuestro apoyo y nuestra posición en este plenario. Queremos consensuar con el equipo de gobierno un proyecto de regeneración de esta ciudad, no apuntarnos a su carro”, ha manifestado Juan Francisco Rojas, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería.

Según Rojas, estos son unos Presupuestos necesarios a la vista de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo y que “el Gobierno central no está gestionando sino dedicándose a hacer políticas y maniobras electoralistas a cuenta de los recursos y el erario público, añadiendo una dosis complementaria de responsabilidad a los Ayuntamientos”.

Añade el portavoz municipal que, en las distintas reuniones mantenidas con el equipo de gobierno se les ha trasladado la exigencia de rigurosidad a la hora de elaborar estas cuentas de manera que se ajustaran en la medida de lo posible a la realidad de la ciudad, reconociendo el “ingente esfuerzo” a través de rebajas fiscales y modificaciones presupuestarias para planes y gastos Covid que ha realizado el consistorio.

Para VOX, este presupuesto se ha sometido a un proceso de priorización en cuanto a la selección de objetivos y proyectos, rechazando y/o reduciendo otros. “Nos hubiera gustado poder haber aportado ideas y que la negociación se hubiera desarrollado de otra forma; no tiene lógica reducir en un 20% (en 500 mil euros) el presupuesto de la empresa municipal Almería Turística SA”, apunta Rojas.

“Reconocemos la salud financiera de este Ayuntamiento, derivado de una gestión coherente y un departamento económico al que felicitamos”. “Por poner algún ejemplo de cuestiones mejorables, se han reducido en un 34% las inversiones del Ayuntamiento respecto al año anterior, representando tan sólo el 4% del montante global, cuando ahora más que nunca las Administraciones deben ser la locomotora económica de esta situación (ya representan el 51% del PIB nacional)”, concluye el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Almería.