Vuelta al cole el 10 de septiembre y con un curso cargado de puentes

Empiezan las vacaciones de verano para los escolares que este verano van a disfrutar de un total de 79 días sin 'cole'. Será el lunes 10 de septiembre cuando comience el nuevo curso 2018-2019 que finalizará el 22 de junio y tendrá 178 días lectivos para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.

Para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas, Enseñanzas Artísticas Elementales y Profesionales, y Educación permanente de las Personas Adultas el régimen ordinario las clases comenzará el 17 de septiembre y finalizará el 22 de junio, siendo el número de días lectivos de 175. El nuevo curso contará con un total de cuatro puentes, con días de fiesta en prácticamente todos los meses. El primero de ellos será de cuatro días y llegará a un mes de empezar las clases. Será los días 11 (no lectivo), 12 (Fiesta Nacional de España), 13 y 14 (fin de semana) de octubre.

Un mes después, en noviembre, llegará otro puente de cuatro días, 1 (Día de todos los santos), 2 (no lectivo), y 3 y 4 (fin de semana). Diciembre empieza con otra serie de cuatro días de fiesta; 6 (Día de la Constitución), 7 (Día no lectivo), 8 y 9 (fin de semana), y continúa con las vacaciones de Navidad desde el sábado 22, hasta 9 de enero, que será cuando se incorporen a las aulas. En febrero será el puente más largo de todo el curso, (5 días). El 27 no lectivo, el 28 Día de Andalucía, el día 1 de marzo , Día de la Comunidad Educativa, y 2 y 3 fin de semana. Las vacaciones de Semana Santa serán en el mes de abril, entre el 13 y el 22. El mes de mayo es el más pobre de festivos, aunque el día 1 dará un respiro con motivo de la Fiesta del Trabajo. El 21 de junio de 2019 es el último día de clase y el inicio de las próximas vacaciones de verano. El horario lectivo en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Especial será de 25 horas semanales, que incluirán dos horas y media de recreo. En ESO, Bachillerato y FP será el establecido en la normativa vigente para cada una de ellas.

Cada sesión tendrá una duración de una hora, si bien los centros docentes podrán establecer sesiones de duración diferente, siempre que se respete el número total de horas lectivas fijadas. Aparte de las citadas fiestas, los consejos escolares municipales o de centro podrán determinar hasta un máximo de tres días como no lectivos.

En el supuesto de que una o las dos fiestas locales del municipio, establecidas por la Junta y publicadas en el BOJA, coincidan con el periodo lectivo fijado en este calendario provincial, solamente se podrán fijar como no lectivos dos días.