XL ANIVERSARIO DE CAPITAL. Augusto y romano, como El Ejido

Serían los años setenta y ojeaba una guía de principio de siglo cuando se me apareció un anuncio en el que El Lobero situaba su tienda en "El Ejido (Almería)", así, directo, sin Dalías... y aquello me sonó a un grito pionero de independencia, a anuncio, cómo aquí se dice, de "follaero". He creado muchos escudos municipales pero hasta 1983 en que se me encargó el de El Ejido, jamás se me había presentado el caso de crear uno para una entidad que de ciudad había pasado a despoblado y a anejo para resucitar capital en 1981. Incapaz Dalías de soportar la pérdida de la capitalidad, acabó segregándose al año siguiente, tras mil trances que a mí me ensombrecieron el feliz encargo a través de más de una llamada telefónica en las que se me trataba de cuentista por inventarme un escudo con un templo romano para unos "indios" que ni tienda de campaña merecían.

Cómo eran dalienses conocidos intenté explicarme pero pronto advertí que sobraban razones, que tocaba tachar de fantasía mi escudo e invento mi informe y decir que nada había sido El Ejido en la antigüedad cuando por transmisión oral, casi genética, sabían ellos que aquel llano había estado antaño presidido por una gran población. ¿Es que acaso fui yo el que le puso nombre al paraje de El Ejido donde esta se situó? No. Fueron sus retatarabuelos los que lo llamaron así: "Ciavieja" que era Ciudad Vieja para Dalías como para Berja fue siempre "Villavieja" su asentamiento romano árabe. Pura memoria histórica popular, disimulada en el caso de mis protestantes a los que "castigó Dios", permitiendo que se descubriera el mosaico para gloria de El Ejido. Y aval mío: sobre él diserté en aquellos días ante público y prensa, refregándolo por la cara de mis detractores para que aceptaran que jamás estuvo hecho el mosaico para la tienda del "indio" sino para la casa del grande.

Comprendí lo doloroso que les habría resultado a los dalienses encajar la pérdida de su Campo de Dalías y el mar que lo baña

Ya era Ciavieja, cuando en el siglo XIX las obras de la primera carretera de Almería a Málaga dirigidas por el ingeniero Saavedra, el descubridor de Numancia, la sacaron a la luz para asombro de todos, menos de los dalienses que la sabían allí y la llamaban así porque ciudad había sido y vieja más que el hilo negro, romana y amurallada, con templo, mausoleos, estatuas, joyas y hasta ceca dicen que tuvo en la que se acuñó su moneda con un águila naciente del horizonte como toda una premonición de su resurgimiento.

Una ciudad con vistas al Mediterráneo, para los romanos su isla de agua por todas partes rodeada de tierra... también suya: su Mare Nostrum, un mar nuestro que acabó siendo de todos, hasta de los malos que lo hicieron peligroso y entonces la población corrió a esconderse tras las montañas y así es como desapareció Murgi para surgir la Dalías que se encontraron los árabes, la que nos encontramos nosotros, premio, al coronar la cuesta de Los Atajuelos.

Comprendí lo doloroso que les habría resultado a los dalienses encajar la pérdida de su Campo de Dalías y el mar que lo baña, pero pensé que, aunque intenso les sería un dolor breve, como el causado por la hija a la que se la "llevó el novio" ante la oposición cierta de los padres… el de la pelea familiar que suele echar pelillos a la mar con el nacimiento, ¡qué digo! al menor síntoma de la concepción del nieto.

Dice la mujer que el único que no duele es el parto de otra, que el propio es de aúpa y lo sé de oídas… pero ¿qué hay del dolor del parido? Nuestro nacimiento no le va a la zaga en el sufrir, de ahí que no extrañe que tras el palizón salgamos berreando. Madre e hijo se ven, la una por soltar y el otro por salir, ante su primer acuerdo, doloroso pero que luego con la ayuda del tío Paco el de las rebajas se irá idealizando hasta el punto de asemejar seda su recuerdo.

Estoy seguro de que la capital resucitada conservó el nombre porque sabía que ejido siempre significó dependencia hasta el punto de casi no tener sentido la palabra sin el "de": siempre es el ejido de algo, viene del latín ex situs, fuera del sitio… pero ¿de qué sitio? Pues eso. (De Dalías) Y así permanece, con su dependencia transparente entre paréntesis, oculto homenaje de El Ejido a su madre Dalías que a la vez es su hija, un auténtico lío de familia al que ya me he referido líneas atrás.

Pronto me arrepentí de hasta haber pensado en proponer el cambio de nombre a Murgi y celebré mi callada por oportuna, que nunca es prudente inmiscuirse en la riña familiar. La separación sólo fue administrativa pues la otra, la del corazón, jamás se dio ni se da y ahí están para demostrarlo los primitivos pobladores de apellidos dalienses quienes les han transmitido la tradición a los nuevos y por eso todos los septiembres suben los "indios" de ayer y hoy a Dalías, peregrinos en busca de luz, cohete y estruendo, en una romería de carretera, la pura representación de un cordón umbilical que nunca se acaba, porque nadie lo quiere, de cortar.

El Ejido que fue ciudad y cayó a anejo, es hoy capital que ha ido adquiriendo y en ello sigue, forma de modernidad, gran urbe con perfil de rascacielos incluído

En un caso de resurrección, si no a los tres días sí a los muchos siglos, El Ejido que fue ciudad y cayó a anejo, es hoy capital que ha ido adquiriendo y en ello sigue, forma de modernidad, gran urbe con perfil de rascacielos incluído… y tras la forma el fondo: una sociedad moderna y próspera de cuya crónica se viene ocupando su historiador Pedro Ponce, un "plinio el joven" que no habla de vesubios, de volcanes, que aquí no los hay ni Dios los permita por lo mal que quieren a los invernaderos, como estamos viendo en la isla de La Palma.

Creyendo saber que el título de "paloma" colgado a los vecinos de Dalías tiene su origen en la altura, nada sé del de "indio" para los de El Ejido y en la búsqueda de explicación no he tardado, como suelo, en recurrir a mi niñez: al tiempo en que me encontré un botón con una cabeza masculina de perfil que por sus plumas en el cabello se me antojó un indio y eso fue hasta que ya mayorcito descubrí que el botón era un camafeo y las plumas las hojas de una corona de laurel... y es que aquel "indio" era todo un emperador, augusto y romano, como El Ejido.